Amazon Prime hat ein tolles Feature verloren und es kotzt mich an

Es ist ein First-World-Problem, aber es nervt mich tierisch.



Ein Kommentar von Martin Hartmann

Ich schaue gerne Filme. Noch lieber schaue ich sie aber zusammen mit Freunden, die allerdings nicht alle in der gleichen Stadt wie ich leben. Amazon Prime hatte für diesen Fall die Watch Party. Das tolle Feature wurde im April 2024 ohne Erklärung oder Ankündigung abgeschaltet und ich trauere ihm bis heute hinterher.

Die Amazon-Watch-Party war das perfekte Feature für mich

Die Watch Party bei Prime Video hat super funktioniert. Einfach die Partytüte auswählen und schon erstellt Amazon einen Raum, dem andere per Link oder QR-Code beitreten können. Der Film oder die Serie läuft dann parallel bei allen Teilnehmern und kann gemeinsam gestartet oder pausiert werden.

Vielleicht denkt ihr jetzt: „Wer braucht das schon? Wie schwer kann es denn sein, gleichzeitig auf Start oder Pause zu drücken?“ Das habe ich auch mal gedacht, doch wie es sich herausstellt: Sehr schwer! Irgendwer klickt zu langsam, hat die Ansage verpennt oder noch schlimmer, muss während des Films aufs Klo oder die Snacks auffüllen. Das Ganze ist einfach ein nerviger Prozess, den Amazon ja eigentlich schon perfektioniert hatte.

Die Watch Party wird vermutlich nie zurückkommen

Nach mehr als einem Jahr ohne Watch Party bin ich mir sicher, dass das Feature nicht zurückkommen wird. Für Amazon war es wohl nur ein witziger Gag während der Pandemie.

Danach haben sie es wohl nicht für nötig befunden, das Feature weiterzuführen und es haben sich wohl auch nicht genug Leute über die Abschaltung beschwert (die war übrigens ziemlich frech, da sie das Feature davor noch ins teurere Premium-Abo verlagert hatten). Disney+ hat es mit ihrer eigenen Version der Watch Party genauso gemacht.

Der gemeinsame, wöchentliche Filmabend ist bei mir und meinen Freunden trotzdem Tradition geworden – auch wenn er jetzt umständlicher ist. Zwischenzeitlich haben wir versucht, auf das Browser-Plugin Teleparty umzusteigen, das aber immer wieder für technische Probleme gesorgt hat. Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als uns auf gleichzeitiges Runterzählen und Startdrücken zu verlassen.