Amazon Prime: Wichtiges Streaming-Extra hilft vielen Menschen – hat aber einen dicken Haken

Der große Wurf bleibt noch aus.

Anlässlich des Internationalen Tags der Gebärdensprache hat Amazon Prime Video ein neues Angebot gestartet. Drei bekannte Filme stehen ab sofort in Deutscher Gebärdensprache (DGS) zur Verfügung.

Amazon: Drei Blockbuster in Gebärdensprache

Prime Video bringt „Barbie“, „Beetlejuice Beetlejuice“ und „Ein Minecraft Film“ erstmals mit integrierter Gebärdensprache auf die Plattform. Die Dialoge der Filme wurden dafür laut Amazon wortgetreu in DGS übersetzt.

Bei den englischsprachigen Liedern kommt die internationale Gebärdensprache zum Einsatz. Die Filme sollen gehörlosen und schwerhörigen Zuschauern ein besseres Filmerlebnis ermöglichen, hofft der Anbieter (Quelle: Amazon).

Das ist zwar kein Novum, aber ein wichtiges Zeichen. Filme mit integrierter Gebärdensprache sind im deutschen Streaming-Bereich bisher Mangelware. Der Veröffentlichungstermin wurde bewusst gewählt: Der 23. September steht international im Zeichen der Gebärdensprachen.

Wer sich die Filme ansehen möchte, muss allerdings teils tief in die Tasche greifen. Die DGS-Versionen sind nicht kostenlos im Prime-Abo enthalten. Der Preis für „Barbie“ liegt bei 9,99 Euro zum Leihen oder Kaufen, für „Beetlejuice Beetlejuice“ und „Ein Minecraft Film“ sind es jeweils 14,99 Euro für die Kauf-Variante. Die beiden Filme lassen sich nicht ausleihen.

DGS bei Prime Video: Der Anfang ist gemacht

Der Schritt von Amazon ist durchaus ein positives Signal, bleibt in seiner Reichweite aber begrenzt. Gerade einmal drei Filme erhalten die neue Version. Das reicht kaum aus, um von echter Barrierefreiheit zu sprechen.

Auch die Tatsache, dass Nutzer zusätzlich zahlen müssen, kommt sicher nicht überall gut an. Es handelt sich nicht um brandneue Produktionen, sondern um bereits verfügbare Filme, die lediglich ergänzt wurden. Ob weitere Filme folgen, ist derzeit nicht bekannt.