Amazon Prime wird noch besser: Neues Feature ist ein Segen für Serienfans

Diese Funktion könnte ein echter Game-Changer werden.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Amazon testet in den USA derzeit ein Feature für Serien, das mithilfe von KI ganze Staffeln als Video zusammenfasst. Wer also in Zukunft sein Gedächtnis auffrischen will, der kann das schon bald per Knopfdruck tun.

Anzeige

Amazon testet Serien-Recaps per KI

Serienfans kennen das Problem: „Was ist nochmal in der Staffel davor passiert?“ Gerade bei Serien, wo zwischen den einzelnen Seasons durchaus mal einige Jahre liegen können, geraten wichtige Handlungsbögen schnell in Vergessenheit. Aus diesem Grund gibt es vor vielen Folgen eine kleine Zusammenfassung der Ereignisse, oft eingeleitet durch ein „Bisher bei...“.

Per Button lassen sich Serien-Recaps generieren. (© Amazon)

Und genau hier will Amazon in Zukunft Abhilfe leisten. So testet das Unternehmen aktuell in den USA eine Funktion für Amazon Prime Video, die euch per Knopfdruck eine Videozusammenfassung erstellt – vollständig vertont und mit allen wichtigen Szenen und Schlüsselmomenten. Das Ergebnis soll dabei viel umfangreicher sein als die bisherigen Trailer am Anfang einer Staffel oder die bereits erwähnten „Bisher bei...“-Momente.

Anzeige

Das ganze Programm befindet sich aber noch in der Beta-Phase und ist derzeit auch nur auf Amazon-Serien ausgelegt, wie zum Beispiel die Herr-der-Ringe-Serie oder den Streaming-Hit Reacher. Sollte die Technik dahinter aber gut funktionieren und bei den Nutzern Anklang finden, ist eine Erweiterung auf den gesamten Katalog von Amazon Prime Video nicht ausgeschlossen (Quelle: Amazon).

Auf das Ergebnis kommt es an Ich bin selbst großer Serienfan und von der Idee überraschend angetan. Insbesondere da ich bei Serien auch mal gerne längere Pausen einlege und erst Monate oder sogar Jahre später die restlichen Staffeln nachhole. So eine Funktion würde ich daher auf jeden Fall nutzen. Insofern bin ich gespannt zu sehen, wann Amazon dieses Feature auch für den deutschen Markt zugänglich macht und wie gut diese KI generierten Recaps am Ende wirklich sind. Daniel Boldt

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.