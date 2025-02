Amazon schmeißt eigenen Film raus – Countdown für Prime-Kunden läuft

Filme und Serien stehen Streaming-Kunden nicht ewig zur Verfügung – auch bei Amazon Prime Video. Jetzt verliert der Streaming-Dienst jedoch einen Oscar-Gewinner aus den eigenen Reihen. Wer „Amerikanische Fiktion“ noch sehen will, muss sich sputen – besonders, weil den Film sonst niemand zeigt. Einen Eindruck vom Film könnt ihr euch mit dem obigen Trailer verschaffen.

Originaler Artikel vom 03.02.2025:

Schon kurios: Normalerweise geben Streaming-Dienste Filme und Serien nur dann ab, wenn sie nicht mehr über die notwendigen Lizenzen verfügen. Wenn dies aber Eigenproduktionen trifft, ist das sehr ungewöhnlich. Demnächst ereilt dieses Schicksal „Amerikanische Fiktion“ – ein US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2023, der letztes Jahr für fünf Oscars nominiert war und am Ende die Trophäe für das beste adaptierte Drehbuch mit nach Hause nahm.

Vertrieben wurde der Oscar-Gewinner von Orion Pictures, das mittlerweile zu den Amazon MGM Studios gehört. Deshalb steht der Film seit geraumer Zeit auch exklusiv Kundinnen und Kunden mit Prime-Abo bei Amazon ohne Extrakosten zur Verfügung. Anderswo gibt es den Film nirgends, auch nicht gegen extra Geld.

„Amerikanische Fiktion“ im Stream Kinostart: 27.02.2024 Streaming-Start: 09.03.2024

Genre: Drama, Komödie

Filmlänge: 117 Min.



Aktuell verfügbar Flatrate ✅ Bei Prime streamen