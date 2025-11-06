Amazon schmeißt morgen einen der besten Filme aller Zeiten aus dem Prime-Abo – wer ihn jetzt nicht guckt, wird es bereuen

Bis zum 7. November könnt ihr euch das Oscar-prämierte Action-Spektakel noch anschauen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

In regelmäßigen Abständen schmeißt Amazon Filme aus dem Prime-Portfolio und tauscht sie gegen andere aus. In wenigen Tagen geht es Gladiator an den Kragen. Wer den inzwischen 25 Jahre alten Blockbuster noch nicht gesehen hat, sollte ihn also schleunigst nachholen. Den Trailer könnt ihr euch direkt oben anschauen.

Anzeige

Amazon wirft Gladiator aus dem Prime-Abo

Am 7. November fällt für Gladiator der Hammer. Bis zu diesem Datum ist das Oscar-Meisterwerk noch für Amazon-Kunden mit Prime-Abo verfügbar (bei Amazon anschauen).

Das Drama erzählt in über zweieinhalb Stunden die Leidensgeschichte des römischen Feldherren Maximus, der nach einem Verrat in die Hände eines Sklavenhändlers gerät und sich anschließend als Gladiator einen Namen macht.

Mit einer IMdB-Wertung von 8,5 von 10 möglichen Punkten gehört Gladiator zu einem der besten Filme aller Zeiten und ist auch heute noch eine echte Empfehlung. Zudem konnte er 2001 gleich 5 Oscars einheimsen: bester Film, bester Hauptdarsteller (Russel Crowe), bestes Kostumdesign, bester Ton und beste visuelle Effekte.

Gladiator belebte ein totgeglaubtes Filmgenre wieder

Regisseur Ridley Scott schuf damit nicht nur ein bildgewaltiges Spektakel, sondern belebte auch das lange totgeglaubte Historienfilm-Genre neu. Besonders die eindrucksvollen Schlachtszenen, die monumentale Filmmusik von Hans Zimmer und auch der eine oder andere Filmpatzer haben sich ins kollektive Filmgedächtnis eingebrannt.

Anzeige

Auch heute, ein Vierteljahrhundert später, hat der Film nichts von seiner Wucht verloren – nicht zuletzt, weil er Themen wie Macht, Verrat und Rache zeitlos erzählt. Wer den Klassiker also noch einmal im Stream genießen will, sollte die Chance nutzen, bevor Gladiator am 7. November endgültig aus dem Prime-Abo verschwindet. Danach ist der Film nur noch zum Leihen oder Kaufen verfügbar.