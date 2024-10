Amazon schnappt sich Super Mario: Ein echtes Film-Highlight für Prime Video

Nur Barbie konnte im letzten Jahr den beliebten italienischen Klempner an den weltweiten Kinokassen schlagen. „Der Super Mario Bros. Film“ war der Überraschungshit schlechthin. Wer den Blockbuster damals verpasste und ein Prime-Abo von Amazon hat, der darf sich jetzt im Nachgang auf dieses Film-Highlight freuen. Wir verraten euch, wann es soweit ist. Einen ersten Eindruck bekommt ihr bereits im obigen Trailer.

Super Mario ab dem 22. Oktober bei Amazon Prime Video

Ab April 2023 eroberte Super Mario die Herzen aller Fans in den weltweiten Lichtspielhäusern. Der animierte Film wurde direkt in Zusammenarbeit mit Nintendo produziert und brachte endlich den Erfolg, den die vermasselte Realverfilmung aus dem Jahr 1993 explizit nicht schaffte. Über 1,3 Milliarden US-Dollar spielte der computeranimierte Abenteuerfilm ein – was für ein Wahnsinn. Nur „Barbie“ war mit über 1,4 Milliarden US-Dollar noch erfolgreicher.

Wer „Der Super Mario Bros. Film“ im Kino verpasste, der konnte den Film seit dem Herbst letzten Jahres bei Sky beziehungsweise WOW im Abo sehen. Netflix und Amazon Prime Video gingen dagegen leer aus. Jetzt aber ist zumindest Amazon an der Reihe. Ab dem 22. Oktober 2024 landet der Animationshit endlich auch bei Prime Video (bei Amazon Prime Video ansehen).

Jeder mit einem Prime-Abo (30 Tage kostenlos testen) muss nichts mehr extra zahlen und kann sich den Film einfach so ansehen. Man muss sich den Film dann weder kaufen noch leihen.

Und wie startet der Film? Die beiden Klempner-Brüder Mario und Luigi gelangen eines Tages bei unterirdischen Reparaturarbeiten durch eine geheimnisvolle Röhre in eine magische neue Welt – das Abenteuer kann beginnen.

Vergesst die Kritiker!

Bei der IMDb hagelt es für den Film positive 7,0 Punkte. Das Urteil bei Rotten Tomatoes hingegen ist ziemlich gespalten. Viele der Profi-Kritiker sind wohl keine Super-Mario-Fans, denn am Ende sind nur 59 Prozent der Rezensenten mit dem Film zufrieden. Ganz eindeutig ist dagegen das Meinungsbild der Zuschauer. Die überwältigende Mehrheit von 95 Prozent der Kinogänger findet den Super-Mario-Film nämlich richtig toll.

Kurz und gut: Kritiker haben mit Videospielen nicht viel am Hut, den zahlenden Zuschauern dagegen ist dies egal. Die haben daran richtig Freude und lassen sich den Spaß nicht verderben. Prime-Abonnenten sollten und können sich also auf den Film freuen und den 22. Oktober bereits im Kalender anstreichen.

