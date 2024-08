Amazon setzt Prime-Kunden eine Frist: Ab dem 1. September müsst ihr wieder zahlen

Amazon-Kunden mit Prime-Abo haben Zugriff auf eine Vielzahl von Filmen und Serien, für die keine Extrakosten anfallen. Allerdings nicht für alle Zeiten, und so fliegt bereits in wenigen Tagen eine absolute Kult-Komödie aus dem Jahr 1987 wieder raus. Wer „Mel Brooks’ Spaceballs“ dann noch sehen möchte, der muss wieder zahlen. Spaceballs? Wahrscheinlich kommt euch der Film nach einem Blick in den obigen Trailer bereits verdächtig vor.

Amazon Prime Video: „Spaceballs“ ab 1. September wieder kostenpflichtig

Science-Fiction- und Fantasy-Filme haben schon immer Parodien nach sich gezogen. Mel Brooks – Meister des Blödelkinos – nahm bereits vor 37 Jahren „Star Wars“ mächtig aufs Korn. „Spaceballs“ gehört noch heute zum absoluten Pflichtprogramm und kann noch bis zum 31. August mit einem Prime-Abo bei Amazon ohne Mehrkosten gesehen werden (bei Amazon Prime Video ansehen).

Anzeige

Ab dem 1. September allerdings ist damit Schluss. Dann müssen Kundinnen und Kunden von Amazon trotz Prime-Abo wieder zahlen – derzeit knapp 4 Euro Leihgebühr. Wer diese Kosten vermeiden will, hat dazu jetzt noch wenige Tage Zeit.

Lord Helmchen hat einige Probleme am Hals. (© IMAGO / Everett Collection)

Anzeige

„Mel Brooks’ Spaceballs“ strotzt nur so vor eindeutigen Anspielungen aufs Original von George Lucas. Da wäre beispielsweise Lord Helmchen (Rick Moranis), dessen Vorbild natürlich kein anderer als Darth Vader ist. Sein Gegenspieler ist Lone Starr (Bill Pullman), der wie auch Han Solo im Original gegen die Pläne des bösen Lords ankämpft. Ihm zur Seite stehen sein tierischer Begleiter „Waldi“ und die zickige Prinzessin Vespa. Irgendwann in der Geschichte taucht auch noch der mysteriöse Joghurt auf. Der weiß, wie man die Macht des Saftes nutzt.

„Spaceballs“ macht auch heute noch richtig Freude und hat sich seit nunmehr fast vier Jahrzehnten eine treue Fangemeinde erhalten. Nicht verwunderlich, dass tatsächlich bereits an einer Fortsetzung gearbeitet wird:

Lesetipp Das bessere Star Wars feiert großes Comeback

Ein Fest für die Zuschauer, nicht für Kritiker

Doch was sagten eigentlich die Kritiker damals zur Blödelstunde im Weltraum? Bei Rotten Tomatoes gibt es in Summe nur ein positives Votum von 52 Prozent – ziemlich schwach. Doch man sollte die Rechnung nie ohne die Zuschauer machen, die sind nämlich zu 83 Prozent von der Parodie überzeugt. Ähnlich positiv fällt auch die IMDb-Bewertung von 7,1 Punkten aus. „Spaceballs“ war, ist und bleibt Kult.

Anzeige

Übrigens: Der Film läuft derzeit bei keinem anderen Streaming-Anbieter. Wer ein Prime-Abo hat und den Film nochmals oder zum ersten Mal sehen will, der sollte sich besser beeilen. Danach wird es wieder teuer.