Amazon-Trick: So findet ihr auf Prime Video immer den richtigen Film und spart auch noch Geld

Mit diesem Tipp spart ihr auf Amazon Prime Video Zeit und Geld.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Die Qual der Wahl: Als leidenschaftlicher Filmfan fühlt man sich manchmal etwas vom Überangebot auf einem Streamingdienst wie Amazon Prime Video erschlagen. Eigentlich will man den Abend nur mit einem guten Film ausklingen lassen und sich nicht ewig durch 1.000 Kategorien und Vorschläge wühlen. Genau hier kommt ein Tipp ins Spiel, der Zeit und Nerven spart. Ich schaue nämlich nicht mehr, was gerade da ist, sondern was demnächst wieder geht.

Die Amazon-Kategorie ist Gold wert

Wer Amazon Prime Video nutzt, der wird wissen, dass der Streamingdienst schnell zum Irrgarten werden kann, wenn es darum geht einen passenden Film zu finden. Schon auf der Startseite begrüßen einen Kategorien, wie Filmtipps, Derzeit beliebt, Film-Neuheiten, Film-Empfehlungen für dich und und und... Die Auswahl an Filmen und Serien ist nahezu endlos und nicht immer fällt die Entscheidung leicht. Deshalb bin ich dazu übergegangen, nur noch eine einzige Kategorie aufzurufen: Titel, die in den nächsten 30 Tagen ablaufen.

In dieser Sparte findet man ungefähr 200 Filme und Serien, die das Abo-Programm von Amazon Prime Video demnächst verlassen und somit wieder zusätzliches Geld kosten. Und dieser Umstand ist ein psychologischer Game-Changer. Wenn ich nämlich sehe, dass ein Film, der schon seit Monaten auf meiner Watchlist vergammelt, in wenigen Tagen wieder bares Geld kostet, reicht das in der Regel aus, um mir zu sagen: Ach, komm! Jetzt oder nie.

Gleichzeitig finde ich in dieser Kategorie auch immer wieder Perlen, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie gibt. So habe ich erst kürzlich den Klassiker Die Wikinger mit Kirk Douglas von 1958 geschaut, einfach nur, weil er noch einen Abend kostenlos im Prime-Abo war und ganz interessant aussah. Aktiv gesucht hätte ich diesen Film auf Amazon vermutlich nie. Das Ganze hat also auch etwas von einer spaßigen Wundertüte.

Gibt es so eine Kategorie auch bei Netflix?

Übrigens zeigt auch Streaming-Rivale Netflix an, wenn ein Film oder eine Serie nur noch kurze Zeit abrufbar ist. Allerdings muss man dafür in der Regel den betroffenen Film selbst aufrufen oder sich über externe Seiten informieren. Eine eigene Kategorie, ähnlich wie bei Amazon, die jederzeit für den User einsehbar ist, gibt es in dieser Form nicht (Quelle: Netflix).