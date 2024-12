Amazon zeigt beliebten Kinofilm gratis im Prime-Abo

Amazon Prime Video hat Back to Black ins Programm aufgenommen. Das Drama lief erst im Sommer im Kino und war vor allem beim Publikum sehr beliebt. Den offiziellen Trailer könnt ihr euch ganz oben ansehen.

Back to Black ab sofort gratis bei Amazon Prime

Ab sofort können sich Fans von Amy Winehouse den Film Back to Black über Amazon Prime Video kostenlos ansehen. Das Drama zeigt den Werdegang der verstorbenen Künstlerin, die mit dem gleichnamigen Album Back to Black fünf Grammys gewann und zur Musik-Ikone avancierte.

Back to Black Die talentierte Sängerin Amy Winehouse (Marisa Abela) begeistert mit ihrer außergewöhnlichen Stimme und ihrem Charisma das Publikum. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.12.2024 15:13 Uhr

Wer kein Amazon-Prime-Kunde ist, kann sich den Film auch alternativ für 4,99 Euro für 48 Stunden ausleihen. Falls ihr Prime bisher noch nie genutzt habt, könnt ihr den Service auch 30 Tage kostenlos austesten (auf Amazon ansehen).

Von der internationalen Presse wurde das Biopic nicht besonders gut aufgenommen: Lediglich 35 Prozent aller Reviews sind positiv. Die New York Times kritisiert:

„Back to Black“ ist bei weitem nicht das erste Biopic, in dem echte Menschen für die Hollywood-Behandlung geglättet werden. Aber weil es das erklärte Ziel des Films ist, Amy wieder in den Mittelpunkt ihrer eigenen Geschichte zu stellen, fühlt es sich eklig an.

Oder mit anderen Worten formuliert: Der Film nimmt sich einige künstlerische Freiheiten und verklärt somit die tatsächlichen Ereignisse. Das ist allerdings nur das Fazit der Presse, denn das Publikum liebt Back to Black. 85 Prozent aller Zuschauer würden den Film über Amy Winehouse weiterempfehlen (Quelle: Rotten Tomatoes). Kritiker und Publikum sind sich also uneinig.

Amazon Prime hat noch mehr Amy Winehouse

Falls ihr euch darüber hinaus noch mehr mit der Musikerin auseinandersetzen wollt, dann gibt es auf Amazon auch noch die Dokumentation Amy – The Girl Behind the Name. Über den Amazon-Channel Arthaus+ könnt ihr die Doku als Neukunde sogar gratis anschauen (auf Amazon ansehen).

