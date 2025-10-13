Amazon zieht den Stecker: Beliebte Prime-Serie wird nach nur einer Staffel eingestellt

Serienfans müssen überraschend Abschied nehmen.

Schlechte Nachrichten für Fans von Countdown. Die Crime-Serie mit Jensen Ackles (Supernatural) wurde von Amazon überraschend in den Ruhestand geschickt. Damit endet die Serie nach nur einer Staffel offen.

Amazon setzt Crime-Serie Countdown ab

Das Serien-Business ist knallhart und wer nicht performt, wird blitzschnell abserviert. Wie die Branchen-Webseite Deadline nun vermeldet, hat Amazon gleich zwei neuen Serien den Stecker gezogen: Countdown und Butterfly. Bei der Crime-Serie Countdown kommt diese Entscheidung durchaus überraschend. Die Serie befand sich immerhin wochenlang in den hauseigenen Streaming-Charts von Amazon Prime Video (Quelle: Deadline).

Vielleicht war Amazon aber auch nicht mit den internationalen Kritiken von Countdown zufrieden. Auf Plattformen wie Rotten Tomatoes sind nur 35 Prozent der Pressestimmen positiv. Beim Publikum schneidet die Serie dagegen wesentlich besser ab. Bei IMDb erreicht Countdown zum Beispiel einen vorzeigbaren Wert von 6,9 von 10 möglichen Punkten.

Hauptdarsteller Jensen Ackles hat sich auch schon auf Instagram zur Absetzung der Serie in einem Video geäußert. Dort betont er seine Enttäuschung über die Entscheidung von Amazon und bedankt sich bei seinem Team und den Fans für die gute Zeit, die er beim Dreh für Countdown hatte (hier gehts zum Video).