Amazon zieht den Stecker: Prime-Nutzer haben nur noch bis zum 29. August Zeit

Es gibt wenige Regisseure, deren Filme derart mit Begeisterung erwartet werden wie die von Filmemacher Quentin Tarantino. Wer seinen bisher letzten und aktuellsten Film bei Amazon Prime Video noch ohne Mehrkosten sehen will, hat dazu nur noch wenige Tage Gelegenheit. Abonnenten eines anderen Streaming-Dienstes haben da übrigens wesentlich mehr Glück. Den Trailer des entsprechenden Streifens könnt ihr euch direkt oben im Artikel anschauen.

Tarantinos letzter Film fliegt bei Amazon Prime Video raus

Die Filme von Quentin Tarantino sind Kult. Mit ihm erhielt das Kino seine Coolness einst zurück. Mittlerweile ist es schon wieder fünf Jahre her, dass sein letzter Film in den Kinos lief. Dort könnt ihr „Once Upon a Time in Hollywood“ aktuell aber nicht sehen. Ihr findet ihn aber gegenwärtig noch bei Amazon Prime Video. Wer ein Prime-Abo hat, sieht den coolen Streifen ohne Extrakosten. Dies gilt aber nur noch bis zum 29. August (bei Amazon Prime Video sehen). Danach fliegt er aus der Streaming-Flatrate raus und kostet erneut Geld – für Leihe oder Kauf.



Die Liste der beteiligten Schauspieler ist natürlich hochkarätig. In den Hauptrollen sehen wir Leonardo DiCaprio und Brad Pitt. Tarantino schafft es, die beiden Legenden endlich gemeinsam vor die Kamera zu bekommen. Wer fehlt? Samuel L. Jackson! Auch wenn er gefühlt in jedem Film von Tarantino spielt, dieses Mal ist er nicht dabei.



Der Film entführt uns nach Hollywood. Wir schreiben das Jahr 1969 – alles ist im Umbruch. Auch Fernsehstar Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) und sein langjähriges Stunt-Double Cliff Booth (Brad Pitt) müssen sich jetzt in einer Branche zurechtfinden, die kaum noch wiederzuerkennen ist.

Endlich vereint in einem Film – Leonardo DiCaprio und Brad Pitt. (© IMAGO/CAP/FB)

Finanziell war auch dieser Film für Tarantino erfolgreich, spielte er doch fast 400 Millionen US-Dollar an den Kinokassen ein. Qualitativ lässt sich „Once Upon a Time in Hollywood“ als guter Tarantino-Film einordnen, zählt aber nicht zu seinen besten Werken. Dennoch: Eine IMDb-Bewertung von 7,6 Punkten sichert dem Film noch eine Platzierung vor „Jackie Brown“ (7,5 Punkte) und „Death Proof“ (7,0 Punkte). Zu den ersten beiden Filmen auf der „Tarantino-Liste“ ist aber noch jede Menge Luft; „Pulp Fiction“ kommt auf 8,9 Punkte und „Django Unchained“ immerhin auf 8,5 Punkte.



Das Bild bei Rotten Tomatoes entpuppt „Once Upon a Time in Hollywood“ als Liebling der Kritiker. Ganze 86 Prozent der über 500 Profi-Kritiker mochten den Film. Bei den Zuschauern waren es mit 70 Prozent dagegen ein Stück weniger. Dennoch ist auch dieser Film von Tarantino jeder seiner 161 Minuten wert. Wer Filme liebt, sollte ihn gesehen haben.

Netflix-Nutzer können sich Zeit lassen

Apropos: Netflix-Nutzer haben noch etwas mehr Zeit, „Once Upon a Time in Hollywood“ zu sehen. Dort fliegt der Film gegenwärtig noch nicht aus dem Programm (bei Netflix sehen). Wer nur ein Prime-Abo hat, muss sich hingegen jetzt beeilen – Zeit ist nur noch bis zum 29. August.