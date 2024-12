AMD muss sich warm anziehen: 5 neue Nvidia-Grafikkarten auf einmal geleakt

Ein Fehler auf der Zotac-Website gibt überraschend Einblicke in Nvidias kommende RTX-5000-Serie. Die versehentlich veröffentlichten Produkteinträge bestätigen nicht nur die Existenz der RTX 5090, sondern auch deren beeindruckende Spezifikationen mit 32 GB GDDR7-Speicher. Das Leak gewährt einen spannenden Ausblick auf die nächste Generation von Nvidia-Grafikkarten, die Anfang 2025 das Licht der Welt erblicken soll.

Zotac leakt Details zu neuen Nvidia-Grafikkarten

Was ursprünglich als Versehen begann, entwickelt sich zu einer aufschlussreichen Vorschau auf Nvidias nächste Grafikkarten-Generation. Der Hardware-Hersteller Zotac listete kurzzeitig Einträge für die komplette RTX-5000-Serie auf seiner Website.

Besonders interessant: Dadurch wissen wir jetzt sicher, dass die Flaggschiff-Karte RTX 5090 mit 32 GB GDDR7-Speicher ausgestattet sein wird – eine deutliche Aufwertung gegenüber den 24 GB der aktuellen RTX 4090. Bisher gab es bereits zahlreiche Gerüchte, die das nahelegten, durch das Leak haben wir nun aber Gewissheit.

Auch die kleineren Modelle RTX 5080, RTX 5070 Ti und RTX 5070 waren auf der Zotac-Seite zu finden, bevor die Einträge hastig wieder entfernt wurden. Zudem wurde die RTX 5090D von Zotac geleakt. Dabei dürfte es sich um ein abgespecktes Modell handeln, das auf dem chinesischen Markt statt der regulären RTX 5090 verkauft wird (Quelle: VideoCardz). Grund dafür ist eine Regelung der Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde der USA, die es Nvidia verbietet, seine besten Hochleistungsgrafikkarten nach China zu exportieren.

Karte CUDA-Kerne Speicher RTX 5090 21.760 32 GB GDDR 7 @ 512 bit RTX 5090D 21.760 32 GB GDDR 7 @ 512 bit RTX 5080 10.752 16 GB GDDR 7 @ 256 bit RTX 5070 Ti 8.960 16 GB GDDR 7 @ 256 bit RTX 5070 6.400 12 GB GDDR 7 @ 192 bit

Zuletzt gab es übrigens Gerüchte, dass die RTX 5090 einen UVP von 1.999 US-Dollar haben soll. Das wären umgerechnet mit Steuern hierzulande etwas mehr als 2.268 Euro.

Neue Grafikkarten von Nvidia: Muss AMD sich Sorgen machen?

Branchenkreisen zufolge plant Nvidia die offizielle Präsentation der neuen RTX-5000-Grafikkarten für Januar 2025 auf der CES. Bis dahin dürfte das versehentliche Leak von Zotac für reichlich Gesprächsstoff in der Gaming- und Tech-Community sorgen.

AMD soll etwa zum gleichen Zeitpunkt seine neue RX-8000-Generation vorstellen. Zuletzt sah es jedoch so aus, als würde sich der Nvidia-Rivale aus dem absoluten High-End-Bereich zurückziehen und stattdessen vorrangig auf Mittelklasse- und Einsteiger-Grafikkarten setzen wollen. Was nun aber wirklich Phase ist, werden wir erst in ein paar Wochen herausfinden, wenn beide Unternehmen die Katze aus dem Sack lassen.

