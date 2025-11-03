„American Horror Story“ Staffel 13: Hexen-Reunion mit Starbesetzung kommt 2026

Nach dem düsteren Finale der zwölften Staffel steht fest: „American Horror Story“ geht in die nächste Runde. Staffel 13 der erfolgreichen Horror-Anthologie ist offiziell bestätigt – und bringt nicht nur altbekannte Gesichter zurück, sondern auch frischen Star-Glanz. Was bisher über Thema, Cast und Start bekannt ist, erfahrt ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

„AHS“ Staffel 12 auf Disney+

Wann startet „American Horror Story“ Staffel 13?

Die 13. Staffel wurde bereits 2020 im Rahmen eines langfristigen Vertrags zwischen FX und Serienschöpfer Ryan Murphy angekündigt. Pandemiebedingte Produktionspausen und der Hollywood-Streik verzögerten jedoch viele Projekte – darunter auch „American Horror Story“. Jetzt ist es offiziell: „American Horror Story“ Staffel 13 startet zu Halloween 2026.

Anzeige

Übrigens: Wusstet ihr, dass die zwölfte Staffel von „American Horror Story“ die erste ist, die ein Buch als Vorlage genommen hat?

Danielle Valentine: Delicate Condition Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 11:54 Uhr

Cast: Wer ist in „American Horror Story“ Staffel 13 dabei?

Mittlerweile gibt es konkrete Informationen zum Cast – und die können sich sehen lassen. Langjährige Fans der Serie können sich über die Rückkehr von Jessica Lange freuen. Die Schauspielerin, die die mitunter ikonischsten Rollen der Anthologie übernommen hat, verließ die Serie nach der vierten Staffel.

Anzeige

Doch nicht nur Lange kehrt zurück. Evan Peters, der kurzzeitig nach der achten Staffel ausstieg, findet sich im Cast der 13. Staffel wieder. Ryan Murphy kündigte diesen via Instagram an, mit einem Zitat, welches auf der dritten Staffel „Coven“ basiert:

„Überraschung, bitch! Ich wette, ihr dachtet, ihr habt das letzte von mir gesehen.“

Neben AHS-Urgesteinen wie Peters, Lange, Roberts, Bates, Paulson, Bassett und Co. kommt Star-Power in die neue Staffel. „Wicked“-Darstellerin und Sängerin Ariana Grande gesellt sich zu dem Cast – „American Horror Story“ Staffel 13 wird somit nach „Scream Queens“ die zweite Produktion mit Ryan Murphy sein. Offiziell bestätigt sind also:

Jessica Lange

Evan Peters

Angela Bassett

Emma Roberts

Kathy Bates

Sarah Paulson

Billie Lourd

Ariana Grande

Leslie Erin Grossman

Gabourey Sidibe

Schauspieler Rolle(n) in „American Horror Story“ Staffeln Weitere bekannte Serienrollen Jessica Lange Fiona Goode, Constance Langdon, Elsa Mars u.a. 1–4, 8 „Feud“ Angela Bassett Marie Laveau, Desiree Dupree, Ramona Royale 3-6 „9-1-1“ Evan Peters Tate Langdon, Kyle Spencer, James March u.a. 1–8, 10 „Dahmer – Monster“ (Netflix) Emma Roberts Madison Montgomery, Maggie Esmerelda 3, 4, 7, 8, 9, 12 „Scream Queens“ Kathy Bates Delphine LaLaurie, Iris, Ethel Darling u.a. 3–8 „The Office“ (Gast), „Harry’s Law“ Sarah Paulson Cordelia Goode, Lana Winters, Billie Dean Howard u.a. 1–8, 10 „Ratched“ Billie Lourd Mallory, Montana Duke 7–12 „Scream Queens“ Ariana Grande Noch unbekannt – Neueinsteigerin in AHS - „Scream Queens“ Gabourey Sidibe Queenie 3, 5, 8 „Empire“ Leslie Erin Grossman Meadow Wilton, Coco St. Pierre Vanderbilt, Margaret Booth 7–12 „The Good Place“

Anzeige

Hexen-Reunion: Kommt ein „Coven“-Sequel?

Die Zahl 13 gilt seit jeher als Symbol für das Okkulte, das Unerklärliche – und im Horror-Genre als Inbegriff des Unheils. Dass die 13. Staffel von „American Horror Story“ ausgerechnet jetzt kommt, wirft bei vielen Fans eine klare Frage auf: Kehrt „Coven“ zurück? Zwar gibt es noch keine offizielle Bestätigung zur Handlung, doch mehrere Hinweise deuten auf ein Hexen-Comeback hin:

Der bisher bekannte Cast erinnert stark an Staffel 3 : Jessica Lange ist wieder dabei. Zusammen mit ihr waren Emma Roberts, Gabourey Sidibe, Evan Peters, Kathy Bates und Sarah Paulson in „Coven“ zu sehen – allesamt kehren in der neuen Staffel zurück.

: Jessica Lange ist wieder dabei. Zusammen mit ihr waren Emma Roberts, Gabourey Sidibe, Evan Peters, Kathy Bates und Sarah Paulson in „Coven“ zu sehen – allesamt kehren in der neuen Staffel zurück. In der Vergangenheit hat Ryan Murphy beliebte Storylines erneut aufgegriffen – etwa in „Apocalypse“, wo „Coven“ bereits fortgeführt wurde.

– etwa in „Apocalypse“, wo „Coven“ bereits fortgeführt wurde. In der offiziellen Ankündigung zur neuen Staffel beendete er seine Ankündigung mit den Worten „Surprise, bitch. I bet you thought you had seen the last of me.“ – der ikonische Satz von Madison Montgomery (Emma Roberts) aus „Coven“.

Anzeige

Wird „American Horror Story“ Staffel 13 die letzte sein?

Die Nummer 13 hat eine besondere Gewichtung im Grusel- und Horror-Bereich. Immerhin ist sie die wohl am meisten vom Aberglauben befleckte Zahl unserer Zeit. Mit der 13. Staffel könnte also das große Finale von „American Horror Story“ eingeleitet werden.



Fans können jedoch aufatmen: Laut Schöpfer der Serie, Ryan Murphy, gibt es immer wieder Ideen und Konzepte für neue Staffeln der Anthologie-Serie. In dem Interview mit The Wrap, erzählte Murphy zudem, dass er volle Unterstützung von John Landgraf – der Vorsitzende von FX Networks – habe:

John Landgraf is so cool about that. He always says, “Well, it’s really up to you. I’ll keep putting him on the air and making them.” I have the luxury of my deal, and also it just aired. So it’s not like it’s been gone forever.

„American Horror Story“ Staffel 13 wird also voraussichtlich nicht die letzte Season in der langen Geschichte der Horror-Serie sein.

Anzeige

Alle Staffeln von „American Horror Story“ im Stream

Alle Staffeln der Horror-Serie findet ihr bei Disney+ im Stream. Zusätzlich findet ihr dort auch den Spin-Off „American Horror Stories“ – hier kam zuletzt die vierte Staffel pünktlich zum Beginn der Grusel-Zeit im Oktober 2024.

Ob ihr in der Welt von „American Horror Story“ überleben würdet, erfahrt ihr hier:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.