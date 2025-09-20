An alle „Der Herr der Ringe“-Fans: Diese 5 Fantasy-Bücher würde ich uneingeschränkt jedem empfehlen

Es müssen aber keine Bücher sein, in denen ein Berg über 5 Seiten beschrieben wird.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wir stellen euch fünf Bücher vor, die nur so vor epischen Abenteuern und gigantischen Fantasy-Welten strotzen. Wenn ihr „Der Herr der Ringe“ liebt und ein Buch sucht, das ähnlich fantastisch ist – eventuell aber mit weniger langen Beschreibungen – dann schaut euch unsere fünf Fantasy-Tipps an.

Anzeige

„Die Gabe der Könige“ von Robin Hobb

Stellt euch eine Welt vor, in der Intrigen, Geheimnisse und Magie eng miteinander verwoben sind – genau das liefert euch Robin Hobb. Mit Fitz, dem unehelichen Königssohn, begleitet ihr einen Helden, der zwischen Pflicht, Loyalität und eigener Identität zerrieben wird. Die Bücher sind zuweilen düster, emotional und mit Figuren, die euch nicht mehr loslassen.

Hier erwartet euch ein Fantasy-Universum, das ganze 16 Bücher umfasst, wenn ihr alles mitnehmen wollt – und glaubt mir, die Reise lohnt sich.

Die Gabe der Könige: Roman (Die Weitseher-Saga, Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2025 02:36 Uhr

Anzeige

„Erdsee“ von Ursula K. Le Guin

Wenn ihr klassische Fantasy liebt, die nicht auf Schlachten, sondern auf Weisheit, Sprache und Macht beruht, dann ist „Erdsee“ Pflichtlektüre. Ursula K. Le Guin entführt euch auf Inseln voller Geheimnisse und Magie, wo jedes Wort Gewicht hat und ein Zauberer lernen muss, mit Verantwortung umzugehen. Poetisch, tiefgründig, zeitlos.

Erdsee: Band 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.09.2025 18:02 Uhr

Anzeige

„Die Suche nach dem Auge der Welt“ von Robert Jordan

Mit Robert Jordan beginnt ihr eine epische Reise, die zu den größten Fantasy-Sagas überhaupt gehört. „Das Rad der Zeit“ startet mit einer Gruppe junger Menschen, die ungewollt ins Zentrum uralter Prophezeiungen geraten. Riesige Welt, zahllose Kulturen, endlose Abenteuer – wenn ihr eine Langzeit-Buchreihe sucht, seid ihr hier genau richtig.

Das Rad der Zeit 1: Die Suche nach dem Auge der Welt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2025 15:15 Uhr

Anzeige

„Der Name des Windes“ von Patrick Rothfuss

Ihr mögt Geschichten voller Magie, Musik und Mythen? Dann solltet ihr Kvothe kennenlernen – ein Waisenkind, das zum legendären Magier und Erzähler wird. Patrick Rothfuss schreibt mit einer Mischung aus Eleganz und Witz, die euch von der ersten Seite fesselt. Es handelt sich um einen modernen Fantasy-Klassiker, der euch so richtig ins Schwärmen bringen kann. Ein Manko gibt es jedoch: Das letzte Buch der Saga ist noch nicht veröffentlicht.

Der Name des Windes: Die Königsmörder-Chronik Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2025 03:56 Uhr

Anzeige

„Die steinerne Armee“ von David Gemmell

Action, Heldenmut und düstere Legenden – David Gemmell liefert mit „Die steinerne Armee“ genau das. Ihr bekommt eine Mischung aus packenden Kämpfen und Figuren, die trotz aller Härte menschlich bleiben. Wer Fantasy mit Tempo, Härte und Herz sucht, wird hier bestens bedient. Zudem erwartet euch hier auch traditionelle Fantasy vom Feinsten – falls ihr also Der Herr der Ringe mochtet, was ja auch traditionelle Fantasy ist, dann solltet ihr Gemmell nicht auslassen.

Holt euch das erste Buch „Die steinerne Armee“ von David Gemmell für nur 2,64 Euro auf Amazon.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.