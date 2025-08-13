An Prime Video nervt eine Sache gewaltig – mit diesem Trick löst ihr das Problem

Amazon Prime Video hat nun Werbung in ihre Inhalte integriert. Um wie zuvor Filme und Serien ohne Unterbrechung genießen zu können, ist eine zusätzliche kostenpflichtige Option erforderlich. Allerdings existiert noch eine alternative Möglichkeit.

Wer wie bisher gewohnt werbefrei weiterschauen will, muss zusätzlich zu den Prime-Gebühren eine kostenpflichtige Option buchen. Die Option für die werbefreie Wiedergabe kann hier aktiviert werden.

Werbung bei Prime Video kostenlos umgehen

Zumindest für Prime-Videos auf dem Smartphone und Tablet gibt es einen kleinen Trick, mit dem sich die Werbung in vielen Fällen umgehen lässt. So werden Filme und Serienfolgen ohne Unterbrechung abgespielt, wenn man die Inhalte vorher für die Offline-Wiedergabe auf sein Gerät herunterlädt. Das geht auch am PC und Mac, dafür muss man allerdings die App nutzen und nicht im Browser schauen (App bei Amazon herunterladen). Den Download kann man direkt auf der Übersichtsseite des jeweiligen Inhalts anstoßen. Für diesen Trick gibt es lediglich einige Einschränkungen:

Für Smart-TV-Geräte und Streaming-Sticks wie Fire TV steht die Download-Option nicht zur Verfügung.

Bei einigen Inhalten gibt es aus lizenzrechtlichen Gründen keine Download-Option.

Man kann nur eine begrenzte Anzahl von Inhalten gleichzeitig herunterladen. Ist das Limit von rund 15 bis 25 Titeln ausgeschöpft, muss zunächst ein Inhalt aus der Download-Liste gelöscht werden, um einen neuen Titel herunterzuladen.

Weitere Wege für Prime-Videos ohne Werbung

In einigen Ländern hat Amazon für Prime-Videos noch keine Werbung eingeführt. Das betrifft laut FAQ unter anderem Puerto Rico, die U.S. Virgin Islands, Guam, Irland, Belgien, Niederlande, Luxemburg und Portugal. Mit einem VPN kann man theoretisch vorgeben, dass man sich in einem dieser Länder aufhält und somit ebenfalls die Werbung umgehen. Allerdings kann Amazon erkennen, dass man diesen technischen Umweg nutzt. Gegebenenfalls wird der Zugang dadurch also gesperrt.

Kurz nach der Einführung der Werbeunterbrechungen wird bei Inhalten, die man mit einem Kinderprofil anschaut, keine Werbung angezeigt (Quelle: Golem.de). Wer sich also die 2,99 Euro zusätzlich sparen will, kann diesen Umweg gehen (So richtet man Profile ein). Es gibt aber einen Nachteil. Die Kinderprofile sind dazu da, dass der Nachwuchs im Haus kindgerechte Inhalte schaut. Man kann damit also Filme und Serien wiedergeben, die maximal eine FSK-12-Bewertung haben. FSK-16- und FSK-18-Filme können damit nicht abgespielt werden.

Daneben berichten einige Nutzer auch, dass die gängigen Adblocker verhindern, dass die Werbeblöcke während der Wiedergabe abgespielt werden. Dieser Umweg eignet sich primär für Nutzer, die die Prime-Inhalte im Browser ansehen.

Amazon Prime Video ohne Werbung: So geht es & das kostet es

Wer nun ohne Werbung Filme und Serien schauen will, muss dafür 2,99 Euro zusätzlich pro Monat bezahlen.

Zuletzt wurden die Kosten für Amazon Prime im Jahr 2022 erhöht. Damals stieg die Jahresgebühr von 69 Euro auf jetzt 89 Euro. Mit der neuen Werbung wird Prime noch teurer, wenn man den Premium-Dienst im neuen Jahr mit dem gleichen Komfort wie gewohnt weiternutzen will.

Bei welchen Inhalten gibt es Werbung?

Werbung gibt es seit Anfang Februar 2024 bei allen Filmen und Serien, die im Prime-Video-Programm für Amazon-Prime-Kunden enthalten sind. Das betrifft auch Sportübertragungen und ähnliches.

Kauft oder leiht man Filme im Video-Shop, wird dort keine Werbung angezeigt. Wer also zum Beispiel Geld bei den 99-Cent-Aktionen ausgibt, muss nicht noch zusätzliche Werbeinhalte ansehen.

Prime Video: Sonderkündigungsrecht oder Einspruch wegen Werbung?

Die „Stiftung Warentest“ ist der Ansicht, dass es sich bei der zusätzlichen Gebühr für die Werbefreiheit um eine „rechtswidrige Preiserhöhung“ handelt. Dort wird auch ein Musterbrief bereitgestellt, mit der man sich gegen die Werbung wehren können soll (zum Musterbrief). Allerdings weist man auch direkt darauf hin, dass Amazon von seinem „Hausrecht“ Gebrauch machen kann und den Prime-Vertrag in dem Fall von sich aus beendet.

„Über kurz oder lang müssen Sie vermutlich mit der Kündigung rechnen, wenn Sie auf Ihrem Recht bestehen, weiter werbefrei Amazon Prime-Videos zu schauen, ohne mehr zu bezahlen.“

Möglicherweise stellen sich Nutzer auch die Frage, ob sie ein „Sonderkündigungsrecht“ wegen der veränderten Bedingungen haben. Das ist bei Amazon Prime aber gar nicht nötig. Auch ein Jahres-Abo kann jederzeit gekündigt werden und man kann sich einen bereits bezahlten Jahresbeitrag anteilig zurückerstatten lassen. Wie das geht, erfahrt ihr hier:

Amazon Prime Video ohne Werbung gebucht, trotzdem wird Werbung gezeigt?

Auch in der „werbefreien“ Option wird man aber wie bisher bei den Live-Übertragungen der Champions-League-Spiele Werbeinhalte zu sehen bekommen. Auch in anderen Live-TV-Übertragungen und Amazon Channels gibt es mit der Zusatz-Option Werbung geben.

Bei Reddit beschweren sich darüber hinaus Nutzer, die eigentlich die Option ohne Werbung gebucht haben, dass bei ihnen weiterhin Anzeigen zu sehen sind. Das betrifft Hinweise auf andere Inhalte in der Prime-Bibliothek. Diese Trailer werden bereits seit längerer Zeit abgespielt, Nutzer beklagen aber, dass sie solche Einblendungen mittlerweile nicht mehr überspringen können (Quelle: Reddit).

Wie lange läuft die Werbung?

Pro abgespieltem Inhalt gibt es zwischen 2 und 3,5 Minuten Werbung pro Stunde. Die ersten Clips gibt es direkt beim Start. Im Vergleich zum normalen TV ist das etwas weniger. Allerdings dürften die Einblendungen den bisherigen Sehkomfort stören, da die Werbung auch innerhalb der Serien und Filme abgespielt wird. Amazon ist nicht der erste Streaming-Anbieter, der Werbung in seine Inhalte einführt. Auch Netflix hat inzwischen eine entsprechende Option.