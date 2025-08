„And Just Like That …“: Mit Staffel 3 wird die „Sex and the City“-Nachfolgeserie enden

Nach „Sex and the City“ schien es, als könne das Universum ewig weitergehen. Doch nun ist klar: „And Just Like That…“ endet mit Staffel 3.

Die Nachfolgeserie von „Sex and the City“, „And Just Like That…“, wird mit der dritten Staffel offiziell zu Ende gehen. Das bestätigte HBO gemeinsam mit Showrunner Michael Patrick King, der in einem Instagram-Statement erklärte, dass ihm beim Schreiben der finalen Folge klar wurde, dass dies der richtige Moment sei, die Geschichte abzuschließen.

Zusammen mit Sarah Jessica Parker, HBO-Content-Chef Casey Bloys und Produzentin Sarah Aubrey wurde diese Entscheidung getroffen. Auch wenn viele Fans gehofft hatten, die Geschichten rund um Carrie, Charlotte und Miranda könnten noch weitergehen, soll die finale Staffel einen runden Abschluss liefern.

Emotionaler Abschied von Sarah Jessica Parker und dem Cast

Sarah Jessica Parker, die Hauptfigur Carrie Bradshaw seit 1998 verkörpert, teilte auf Instagram eine bewegende Fotomontage und beschrieb die Rolle als „Herzstück meines beruflichen Lebens seit 27 Jahren“. Die Arbeit an „And Just Like That…“ sei für sie eine Freude, ein Abenteuer und die schönste Art harter Arbeit gewesen.

Auch Co-Star Kristin Davis, die Charlotte York spielt, zeigte sich „zutiefst traurig“ über das Serienende. Die emotionale Bindung von Cast und Crew zum Projekt ist spürbar. Viele Darsteller äußerten sich dankbar für die gemeinsame Zeit und die Möglichkeit, ihre ikonischen Figuren noch einmal neu zu interpretieren und weiterzuentwickeln.

Den Trailer zur dritten Staffel „And Just Like That…“ findet ihr hier.

Kritik, sinkende Quoten und das Ende eines TV-Universums

Trotz hoher Erwartungen und prominenter Besetzung konnte „And Just Like That…“ nicht an den Hype des Originals „Sex and the City“ anschließen. Die Zuschauerzahlen sanken mit jeder Staffel.

Auch die Kritik war teils vernichtend: Während Diversitätsbemühungen gelobt wurden, warfen manche Kritiker der Serie eine überhastete und platte Umsetzung vor. Figur Che Diaz wurde sogar als „schlechtester Seriencharakter“ betitelt.

Dennoch bleibt das Format ein prägender Teil des „Sex and the City“-Kosmos – mit dem Staffel-3-Finale endet nun auch dieses letzte Kapitel.

