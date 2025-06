Andrea Kiewel live erleben: ZDF-Fernsehgarten und Hotelübernachtung ab 59 Euro

2025 wird ein besonderes Fernsehgarten-Jahr: Kiwis 25. Jubiläum! Wer bei der legendären ZDF-Sendung live dabei sein will, hat jetzt die Chance auf ein richtig gutes Schnäppchen. Ab 59 Euro geht's nach Mainz in den ZDF-Fernsehgarten – Übernachtung in einem Hotel inklusive.

Seit fast 40 Jahren verzaubert der ZDF Fernsehgarten sonntagvormittags Millionen von Zuschauern mit Schlagermusik, internationalen Stars und buntem Showprogramm. Travelcircus bietet jetzt den kompletten Fernsehgarten-Ausflug nach Mainz inklusive Premium-Hotelübernachtung ab 59 Euro pro Person (jetzt bei Travelcircus ansehen) an. Das Paket umfasst Tickets für die Live-Show am gewünschten Termin bis zum September 2025.

Reise zum ZDF-Fernsehgarten: Das Wichtigste auf einem Blick

Ziel : ZDF-Fernsehgarten (Mainz, Rheinland-Pfalz)

: ZDF-Fernsehgarten (Mainz, Rheinland-Pfalz) Dauer : 1 bis 2 Tage (flexibel buchbar)

: 1 bis 2 Tage (flexibel buchbar) Zeitraum : bis 4. September 2025, jeden Sonntag

: bis 4. September 2025, jeden Sonntag Preis : Ab 59 Euro

: Ab 59 Euro Inklusivleistungen : Show-Tickets, Hotelübernachtung, teilweise Frühstück

: Show-Tickets, Hotelübernachtung, teilweise Frühstück Anbieter: Travelcircus

Der ZDF Fernsehgarten findet bis September jeden Sonntag von 12:00 bis 14:10 Uhr live auf dem ZDF-Gelände in Mainz-Lerchenberg statt. Einlass ist bereits ab 10:00 Uhr, sodass genügend Zeit bleibt, einen guten Platz zu ergattern. Innerhalb der gebuchten Kategorie (Steh- oder Sitzplatz) herrscht freie Platzwahl. Das Warmup beginnt etwa 30 Minuten vor der Live-Übertragung.

Die Premium-Hotels befinden sich in Mainz und Umgebung, je nach Verfügbarkeit und Wahl. Viele bieten Frühstück und weitere Annehmlichkeiten. Die Anreise erfolgt bequem per Auto (kostenlose Parkplätze am ZDF-Gelände verfügbar) oder öffentliche Verkehrsmittel. Busse und Straßenbahnen bringen Besucher direkt zum Fernsehgarten.

Mainz selbst lockt mit über 2.000 Jahren Geschichte: Der imposante Dom St. Martin, das Gutenberg-Museum, die malerische Altstadt und das Kurfürstliche Schloss laden zu Entdeckungstouren ein. Die Lage am Rhein sorgt für zusätzlichen Charme.

Darum empfehlen wir das Angebot

Der Preis von 59 Euro pro Person ist sehr günstig für diese Kombination. Tischplätze allein kosten bereits 25 Euro, Hotelübernachtungen in Mainz beginnen bei 50 Euro pro Zimmer – je nach Hotel und Lage oft auch mehr. Beim Travelcircus-Paket lässt sich gegenüber der Einzelbuchung also viel sparen.

Besonders attraktiv wird der Deal durch die besonderen Themensendungen: Die Sommer Dance Party im Juli oder das Oktoberfest-Special im September bieten über die Standard-Show hinausgehende Erlebnisse.

Stornierungsbedingungen

Die Stornierungsbedingungen folgen den Allgemeinen Geschäfts- und Reisebedingungen von Wagner Kurzreisen GmbH. Wichtig: Für die Show-Tickets fallen sofort nach der Buchung Stornierungskosten von 100 Prozent an, da es sich um Eintrittskarten für eine Veranstaltung handelt. Umbuchungen sind bis 7 Tage vor Anreise möglich, kosten jedoch 20 Euro Bearbeitungsgebühr. Anfragen richten die Kunden direkt an den Anbieter.

So finden wir die besten Reiseangebote

