Angus T. Jones: Wie sieht Jake, der Junge aus Two and a Half Men, heute aus?

Schon im November 2012 äußerte er sich via Video kritisch über die Serie, nannte sie „Filth“ („Schund“) und bat die Zuschauer, sie nicht mehr anzuschauen. Er begründete sein neu gewonnenes Urteil über „Two and a Half Men“ mit seiner frisch entdeckten Religiosität (Quelle: Spiegel.de). Daraufhin wurde sein Charakter in den Folgen reduziert und tatsächlich erschien er nur noch gelegentlich; 2013 stieg er offiziell aus der Serie aus – mit Ausnahme eines Cameos im Serienfinale 2015.

Nach dem Serien-Aus zog er sich aus Hollywood zurück. Jones zog danach nach Colorado und studierte Umweltwissenschaften und Judaistik, allerdings nicht bis zum Abschluss.