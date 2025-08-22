Angus T. Jones: Wie sieht Jake, der Junge aus Two and a Half Men, heute aus?

Angus T. Jones wurde als Jake Harper in der Hit-Serie Two and a Half Men (2003–2013) berühmt und gehörte zeitweise zu den bestbezahlten Kinderdarstellern im US-Fernsehen – mit etwa 300.000–350.000 USD Gage pro Folge. 2013 stieg er aus der Serie aus. Angus T. Jones war maßgeblich am Erfolg der Serie beteiligt. Dort spielte er Alans knuffigen wie abgezockten Sohn Jake, der mit seiner selbstbewussten und zugleich naiven Art die Lacher stets auf seiner Seite wusste. Seitdem sind über 10 Jahre vergangen. Was wurde aus dem Jungen, der Jake Harper gespielt hat?
Karriere & Rückzug aus Hollywood
Nachdem Charlie Sheen wegen seiner Eskapaden und verbalen Ausfällen gegen Serienschöpfer Chuck Lorre gefeuert wurde, übernahm Ashton Kutcher als Milliardär Walden Schmidt die Hauptrolle neben Jon Cryer ab der neunten Staffel. Angus T. Jones schien sich auch in dieser Situation von seinem Serien-Onkel inspiriert zu fühlen und sorgte mit eigenen Aussagen über „Two and a Half Men“ für negative Schlagzeilen. Schon in den Staffeln 9 und 10 war er immer seltener auf dem Bildschirm zu sehen, in den letzten beiden Staffeln verzichteten Chuck Lorre und die Verantwortlichen bei Warner dann ganz auf die Dienste des Jungschauspielers.
Ausbildung und neues Leben
Schon im November 2012 äußerte er sich via Video kritisch über die Serie, nannte sie „Filth“ („Schund“) und bat die Zuschauer, sie nicht mehr anzuschauen. Er begründete sein neu gewonnenes Urteil über „Two and a Half Men“ mit seiner frisch entdeckten Religiosität (Quelle: Spiegel.de). Daraufhin wurde sein Charakter in den Folgen reduziert und tatsächlich erschien er nur noch gelegentlich; 2013 stieg er offiziell aus der Serie aus – mit Ausnahme eines Cameos im Serienfinale 2015.
Nach dem Serien-Aus zog er sich aus Hollywood zurück. Jones zog danach nach Colorado und studierte Umweltwissenschaften und Judaistik, allerdings nicht bis zum Abschluss.
Spärliche Auftritte seitdem
Seit der 10. Staffel und dem Jahr 2012 war Angus T. Jones nur noch selten als Jake Harper in „Two and a Half Men“ zu sehen. Seiner Rolle wurden diverse Auslandseinsätze bei der US-Army ins Script geschrieben und ein Jahr später gehörte er gar nicht mehr zum offiziellen wiederkehrenden Cast der Serie. In der finalen Folge kehrte er dann 2015 nochmals als Gast zu Jon Cryer und Co. zurück, zugleich sein bislang letzter Auftritt als Schauspieler.
Bis auf einen Gastauftritt in der Comedy-Serie Bookie im Jahr 2023, bei dem er sogar kurzzeitig wieder mit Charlie Sheen zusammenspielte, gab es kaum noch Medienpräsenz.
So sieht er heute aus
Der ehemalige Kinderstar gehört seit mittlerweile einigen Jahren der World Harvest Church, einer Splittergruppe der protestantischen Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, an und rührt für diese auch selbst die Werbetrommel. Seine Zugehörigkeit zu dieser protestantischen Religionsgemeinschaft gibt er als maßgeblichen Grund an, sich von seiner Figur des Jake Harper mittlerweile distanzieren zu müssen.
In letzter Zeit wurde er gelegentlich im Privatleben fotografiert, etwa beim Spazierengehen oder Einkaufen. Er führt offenbar ein ruhiges Leben und verzichtet auch auf eine regelmäßige Online-Präsenz.