Anime-Fall 2025: Überblick der neuen und besten Serien ab Oktober

Der Anime-Fall 2025 verspricht einiges. Ersehnten Fortsetzungen bis hin zu neuen Serien, worauf Fans bereits seit längerer Zeit warten. Ob persönliche Favoriten, potenzielle Geheimtipps oder absolute Highlights. Wir geben euch einen kompakten Überblick über die spannendsten Serien im Anime-Herbst 2025 und verraten euch zudem, auf welchen Streamingdienst ihr sie schauen könnt.
Darauf freuen wir uns im Anime-Herbst 2025 am meisten
Unser Video-Redakteur Josua Schneider freut sich wie so viele Fans auf "One Punch Man Staffel 3":
"One PUUUUUUUUUUUUNCH!"
Unser Social-Media-Manager Fabian Strackerjan freut sich auf "Dusk Beyond the End of the World":
"Neben den großen Titeln, die endlich eine weitere Staffel bekommen, sieht auch 'Dusk Beyond the End of the World' nach einem vielversprechenden Original-Anime (keine Manga-/Novel-Vorlage) aus. Eine Romance-Geschichte in einer postapokalyptischen Welt sieht man nicht alle Tage und das Studio P.A. Works (bekannt für Titel wie: Angel Beats!, Charlotte und Another) liefert hoffentlich auch dieses Mal wieder ab. Nur schade, dass die Protagonisten wieder mal nur Teenager sind."
Unser Guide-Redakteur Olaf Fries freut sich am meisten auf "This Monster Wants to Eat Me":
"Hinako, die alleine in einer Stadt am Meer lebt, wird eines Tages von einer Meerjungfrau vor einem Monster gerettet. Doch das hat seinen Preis, denn sie will Hinako nur so lange beschützen, bis sie herangereift ist, um sie anschließend selbst zu fressen. 'This Monster Wants to Eat Me' könnte genau die richtige Mischung aus psychologischem Horror, verdrehter Liebesgeschichte und Slice of Life sein, die der Anime-Herbst 2025 benötigt."
Unser Redakteur Thomas Kolkmann freut sich am meisten auf "My Hero Academia Finale Staffel":
"Das Finale von My Hero Academia. Nachdem schon Staffel 7 eine halbe Apokalypse darstellt, bange ich in Staffel 8 um jeden liebgewonnenen Charakter. Auch wenn ich bei einem Shōnen mit irgendeiner Art von Happy End rechne, wird es bei Kōhei Horikoshi sicher nicht ohne Tränen enden."
Die wichtigsten Releases im Anime-Herbst 2025
Die nachfolgende Tabelle gibt euch einen Überblick über die wichtigsten Anime-Releases im Anime-Fall 2025. Sobald die konkreten Starttermine feststehen, aktualisieren wir den Artikel:
Release-Datum
Anime
Genre (Studio)
Streaming-Plattform
25.9.2025
Dusk Beyond the End of the World
Romance, Sci-Fi (P.A. Works)
TBA
3.10.2025
Action, Comedy, Slice of Life (CloverWorks, WIT Studio)
2.10.2025
This Monster Wants to Eat Me
Drama, Horror, Psychological (Studio Lings)
Crunchyroll
3.10.2025
Sanda
Drama, Mystery (Science Saru)
Aniverse (Prime Video)
4.10.2025
Action (Bones Film)
4.10.2025
Action, Comedy, Romance (Mappa)
Oktober 2025
Action, Comedy (J.C.Staff)
Oktober 2025
To Your Eternity
Adventure, Drama, Fantasy (Drive)
Oktober 2025
My Friend's Little Sister Has It In For Me!
Comedy, Romance, Slice of Life (Blade)
TBA
Oktober 2025
Campfire Cooking in Another World with my Absurd Skill Staffel 2
Adventure, Comedy, Fantasy (Mappa)
Oktober 2025
The Warrior Princess and the Barbaric King
Comedy, Fantasy, Romance (Jumondou)
Crunchyroll
Oktober 2025
May I Ask for One Final Thing?
Action, Comedy, Drama (Lidenfilms)
Crunchyroll
Oktober 2025
My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero’s
Action, Adventure, Fantasy (Sunrise)
Crunchyroll
Oktober 2025
WanDance
Drama, Sports (Madhouse)
TBA