  4. Anime-Herbst 2025: Liste der neuen und besten Serien ab Oktober

Olaf Fries
Olaf Fries,
3 min Lesezeit
Drei animierte Figuren aus der Serie „My Hero Academia“ in Schuluniformen mit roter Krawatte vor einem grün-blau verlaufenden Hintergrund mit Punktmuster. Von links nach rechts: Ein blonder Junge mit ernstem Gesichtsausdruck (Katsuki Bakugō), ein grün haariger Junge mit strahlendem Lächeln und geballten Fäusten (Izuku Midoriya), sowie ein Junge mit halb weißem, halb rotem Haar und neutralem Gesichtsausdruck (Shōto Todoroki).
Wir verraten wir euch die wichtigsten Releases im Anime-Herbst 2025 und welche Serien wir euch besonders empfehlen. (© Bild: Bones / Bearbeitung: GIGA)
Die Anime-Herbst-Saison 2025 bringt eine abwechslungsreiche Mischung aus heiß erwarteten Fortsetzungen und spannenden neuen Serien. Wir zeigen euch die wichtigsten Titel und verraten, auf welchen Streaming-Plattformen ihr sie verfolgen könnt.

Darauf freuen wir uns im Anime-Fall 2025 am meisten

Unser Video-Redakteur Josua Schneider freut sich wie so viele Fans auf "One Punch Man Staffel 3":

"One PUUUUUUUUUUUUNCH!"
Josua Schneider

Unser Social-Media-Manager Fabian Strackerjan freut sich auf "Dusk Beyond the End of the World":

"Neben den großen Titeln, die endlich eine weitere Staffel bekommen, sieht auch 'Dusk Beyond the End of the World' nach einem vielversprechenden Original-Anime (keine Manga-/Novel-Vorlage) aus. Eine Romance-Geschichte in einer postapokalyptischen Welt sieht man nicht alle Tage und das Studio P.A. Works (bekannt für Titel wie: Angel Beats!, Charlotte und Another) liefert hoffentlich auch dieses Mal wieder ab. Nur schade, dass die Protagonisten wieder mal nur Teenager sind."
Fabian Strackerjan

Unser Guide-Redakteur Olaf Fries freut sich am meisten auf "This Monster Wants to Eat Me":

"Hinako, die alleine in einer Stadt am Meer lebt, wird eines Tages von einer Meerjungfrau vor einem Monster gerettet. Doch das hat seinen Preis, denn sie will Hinako nur so lange beschützen, bis sie herangereift ist, um sie anschließend selbst zu fressen. 'This Monster Wants to Eat Me' könnte genau die richtige Mischung aus psychologischem Horror, verdrehter Liebesgeschichte und Slice of Life sein, die der Anime-Herbst 2025 benötigt."
Olaf Fries

Unser Redakteur Thomas Kolkmann freut sich am meisten auf "My Hero Academia Finale Staffel":

"Das Finale von My Hero Academia. Nachdem schon Staffel 7 eine halbe Apokalypse darstellt, bange ich in Staffel 8 um jeden liebgewonnenen Charakter. Auch wenn ich bei einem Shōnen mit irgendeiner Art von Happy End rechne, wird es bei Kōhei Horikoshi sicher nicht ohne Tränen enden."
Thomas Kolkmann
Die wichtigsten Releases im Anime-Herbst 2025 im Überblick

Die nachfolgende Tabelle gibt euch einen Überblick über die wichtigsten Anime-Releases im Anime-Fall 2025. Sobald die konkreten Starttermine feststehen, aktualisieren wir den Artikel:

Release-Datum

Anime

Genre (Studio)

Streaming-Plattform

25.9.2025

Dusk Beyond the End of the World

Romance, Sci-Fi (P.A. Works)

Hidive

2.10.2025

This Monster Wants to Eat Me

Drama, Horror, Psychological (Studio Lings)

Crunchyroll

3.10.2025

Sanda

Drama, Mystery (Science Saru)

Aniverse (Prime Video)

3.10.2025

May I Ask for One Final Thing?

Action, Comedy, Drama (Lidenfilms)

Crunchyroll

4.10.2025

Spy x Family

Action, Comedy, Slice of Life (CloverWorks, WIT Studio)

Crunchyroll

4.10.2025

My Hero Academia Finale Staffel

Action (Bones Film)

Crunchyroll

4.10.2025

Ranma 1/2 Staffel 2

Action, Comedy, Romance (Mappa)

Netflix

4.10.2025

To Your Eternity Staffel 3

Adventure, Drama, Fantasy (Drive)

Crunchyroll

4.10.2025

My Friend's Little Sister Has It In For Me!

Comedy, Romance, Slice of Life (Blade)

TBA

5.10.2025

One Punch Man Staffel 3

Action, Comedy (J.C.Staff)

Crunchyroll

6.10.2025

My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero’s

Action, Adventure, Fantasy (Sunrise)

Crunchyroll

7.10.2025

Campfire Cooking in Another World with my Absurd Skill Staffel 2

Adventure, Comedy, Fantasy (Mappa)

Crunchyroll

8.10.2025

WanDance

Drama, Sports (Madhouse)

Disney+

