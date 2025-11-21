Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  Apokalyptischer Nervenkitzel, der mitten ins Herz trifft: Diese 5 Endzeit-Filme sind für „The Last of Us"-Fans ein Muss

Jetzt streamen

Apokalyptischer Nervenkitzel, der mitten ins Herz trifft: Diese 5 Endzeit-Filme sind für „The Last of Us“-Fans ein Muss

Eileen Melzer
Eileen Melzer,
2 min Lesezeit
The Last of Us
© Sony / Bearbeitung GIGA1 / 7
Ja, in den „The Last of Us“-Spielen steht der apokalyptische Horror klar im Vordergrund – doch im Kern geht es um tiefe Emotionen, vor allem in der komplexen Beziehung zwischen Ellie und Joel. Wer genau diese Mischung aus Endzeitstimmung und emotionaler Wucht auch im Filmformat sucht, sollte hier fündig werden: Wir stellen euch fünf Filme vor, die beides vereinen.

Film-tipp

„The Road“ (2009)

The Road
© IMAGO / Allstar / Mary Evans / Dimension Films2 / 7
Mit „Der Herr der Ringe“-Star Viggo Mortensen in der Hauptrolle kämpfen sich ein Vater und sein Sohn in „The Road“ durch ein zerstörtes USA, in dem Hoffnung ein selteneres Gut ist als Nahrung. Zwischen verlassenen Städten, ständiger Bedrohung durch gewalttätige Gruppen und bitterer Kälte zählt nur eins: zusammen weitergehen. Für Fans von „The Last of Us“ ist der Film ein Volltreffer, weil er denselben nervenzerrenden Mix aus emotionaler Bindung, rauer Welt, moralischen Grenzsituationen und intensiver Survival-Atmosphäre liefert.

The Road

„The Road“ im Stream

Kinostart: 06.10.2010 Streaming-Start: 23.09.2020
Genre: Abenteuer, Drama, Science Fiction, Thriller
FSK: Ab 16 Jahren
Filmlänge: 112 Min.

Film-tipp

„Logan“ (2017)

Logan
© IMAGO / Capital Pictures / CAP MFS3 / 7
„Logan“ wirft euch in eine gnadenlos raue Zukunft, in der ein ausgelaugter Wolverine widerwillig zum Beschützer eines außergewöhnlichen Mädchens wird, das plötzlich seine letzte Verbindung zu Hoffnung darstellt. Der Marvel-Film kombiniert brutale Endzeit-Action, melancholische Roadmovie-Vibes und eine tief berührende Mentor-Schützling-Dynamik – ähnlich wie in „The Last of Us“.

Logan - The Wolverine

„Logan - The Wolverine“ im Stream

Kinostart: 17.02.2017 Streaming-Start: 13.07.2017
Genre: Action, Drama, Science Fiction
FSK: Ab 16 Jahren
Filmlänge: 135 Min.

Film-tipp

„Der Nebel“ (2007)

THE MIST
© IMAGO / Everett Collection / Weinstein Company4 / 7
„Der Nebel“ entführt euch in eine Kleinstadt, die von einer mysteriösen, monstergefüllten Nebelwand eingeschlossen wird, während eine Gruppe Eingeschlossener verzweifelt versucht, zu überleben. Die Stephen-King-Adaption trifft mit ihrer klaustrophobischen Stimmung und moralischen Zerreißproben einen Nerv, den auch „The Last of Us“ perfekt anspricht.

Der Nebel

„Der Nebel“ im Stream

Kinostart: 17.01.2008 Streaming-Start: 21.04.2019
Genre: Horror, Science Fiction, Thriller
FSK: Ab 16 Jahren
Filmlänge: 126 Min.
  • ab 3,99 €
  • ab 3,99 €
  • ab 2,99 €

Film-tipp

„Prospect“ (2018)

Prospect
© IMAGO / Everett Collection5 / 7
„Prospect“ begleitet ein junges Mädchen und ihren Vater auf einem gefährlichen Alien-Planeten, wo sie zwischen toxischer Natur, skrupellosen Söldnern und unberechenbaren Allianzen ums Überleben kämpfen müssen. Die Mischung aus Kammerspiel im Sci-Fi-Gewand, intensiven Begegnungen und Survival-Fokus erinnert stark an die beklemmenden, zwischenmenschlich geprägten Momente von „The Last of Us“. Und ein Bonus obendrauf: Hauptdarsteller der „The Last of Us“-Serie Pedro Pascal spielt hier die männliche Hauptrolle.

Prospect

„Prospect“ im Stream

Kinostart: 10.03.2018 Streaming-Start: 17.07.2019
Genre: Science Fiction, Western
FSK: Ab 18 Jahren
Filmlänge: 98 Min.

Film-tipp

„Maggie“ (2015)

MAGGIE
© IMAGO / Everett Collection / Lionsgate6 / 7
Mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle erzählt „Maggie“ von einem Vater, der seine infizierte Tochter nach einem Zombie-Ausbruch nach Hause holt, um ihre letzten Tage gemeinsam zu verbringen. Statt auf Action setzt der Film auf emotionale Tiefe, leise Verzweiflung und die Frage, wie weit Liebe in einer zerfallenden Welt trägt, was ihn zu einem stimmungsvollen Tipp für alle macht, die den emotionalen Kern von „The Last of Us“ schätzen.

Maggie

„Maggie“ im Stream

Kinostart: 28.08.2015 Streaming-Start: 21.08.2015
Genre: Drama, Horror, Thriller
FSK: Ab 18 Jahren
Filmlänge: 95 Min.

neues game-highlight

Neues von Naughty Dog

Neues Spiel der Macher von The Last of Us
Neues Spiel der Macher von The Last of Us7 / 7
Mit „Intergalactic: The Heretic Prophet“ steht das nächste Game aus dem Hause Naughty Dog an – sprich, vom Entwickler der „The Last of Us“-Spiele. Was uns in dem Spiel erwartet, erfahrt ihr hier im Video.

