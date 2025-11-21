Apokalyptischer Nervenkitzel, der mitten ins Herz trifft: Diese 5 Endzeit-Filme sind für „The Last of Us“-Fans ein Muss

© IMAGO / Everett Collection / Lionsgate 6 / 7

Mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle erzählt „Maggie“ von einem Vater, der seine infizierte Tochter nach einem Zombie-Ausbruch nach Hause holt, um ihre letzten Tage gemeinsam zu verbringen. Statt auf Action setzt der Film auf emotionale Tiefe, leise Verzweiflung und die Frage, wie weit Liebe in einer zerfallenden Welt trägt, was ihn zu einem stimmungsvollen Tipp für alle macht, die den emotionalen Kern von „The Last of Us“ schätzen.