Apple-Flop: 200-Millionen-Dollar-Film verliert gegen Disney und Netflix

Der Apple exklusive Film Wolfs mit George Clooney und Brad Pitt hat keinen besonders guten Streaming-Start hingelegt. Den offiziellen Trailer zum Film könnt ihr euch oben ansehen.

Neuer Apple-Film Wolfs weit abgeschlagen

Apples hauseigener Streaming-Service Apple TV+ führt in Deutschland ein Nischendasein. Daran ändert auch die neueste Veröffentlichung nichts: Wolfs. Die hochkarätig besetzte Action-Komödie schafft es kurz nach Release nur auf den 10. Platz der deutschen Streaming-Charts (JustWatch).

Anzeige

Damit landet die Apple-Produktion weit abgeschlagen hinter Disney mit Alles steht Kopf 2 und dem Netflix-Dauerbrenner Rebel Ridge.

Das ist insofern bitter, weil Wolfs mit George Clooney und Brad Pitt in den Hauptrollen alles andere als günstig war. Laut mehreren Berichten liegt das Budget des Films bei stolzen 200 Millionen US-Dollar. Eine Summe, die der Film kaum wieder einspielen wird, da Apple sich kurzfristig gegen einen weltweiten Kino-Release entschieden hat. Lediglich in den USA lief die Action-Komödie stark limitiert im Kino und das auch nur für eine Woche.

Anzeige

Es kommt aber noch härter: Auch die Kritiken sprechen nicht unbedingt für den teuren Film. Die Presse-Reviews sind zwar mit 69 Prozent Zustimmung durchaus in Ordnung, beim Publikum kommt Wolfs mit 53 Prozent Zufriedenheit aber eher bescheiden an (Quelle: Rotten Tomatoes).

Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass Wolfs in den kommenden Tagen noch ein paar Plätze bei JustWatch gut macht, aber der verhaltene Start ist jedenfalls kein Grund zur Freude bei Tech-Gigant Apple.

In Wolfs müssen Brad Pitt und George Clooney notgedrungen zusammenarbeiten. (© Apple)

Anzeige

Action-Komödie Wolfs läuft exklusiv bei Apple

Wolfs handelt von zwei professionellen Cleanern, also Männern, die jedes Problem verschwinden lassen. Wie der Zufall so will, werden Clooney und Pitt in diesen Rollen auf ein und denselben Fall angesetzt. Das passt den beiden Einzelgängern gar nicht und es kommt zu diversen Spannungen.

Für einen besseren Eindruck schaut euch am besten den offiziellen Trailer an, den wir euch ganz oben eingebettet haben. Wolfs ist seit dem 27. September exklusiv auf Apple TV+ abrufbar.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.