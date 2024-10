Apple hat, was Netflix will: Top-Serie kehrt nach drei Jahren zurück

Auch wenn Netflix regelmäßig ausmistet, meist bekommen die Abonnentinnen und Abonnenten nur das gleiche Einerlei. Ein wesentlich besseres Händchen beweist da Apple TV+, unter anderem mit der preisgekrönten Science-Fiction-Serie „Severance“. Die hat jetzt endlich einen Starttermin für die zweite Staffel und Apple feiert dies mit dem obigen Teaser-Trailer.

„Severance“ auf Apple TV+: Fortsetzung ab dem 17. Januar 2025

Noch immer kann Apple TV+ beim Output nicht mit Netflix mithalten, bei der Qualität übertrifft der Streaming-Dienst des iPhone-Herstellers aber schon lange den übergroßen Mitbewerber. Bestes Beispiel: die innovative US-amerikanische Science-Fiction-Serie „Severance“ mit Schauspieler Adam Scott in der Hauptrolle.

Die sicherte sich bereits Anfang 2022 eine feste Fanbase und verzückte weltweit die Kritiker. Mit einer IMDb-Bewertung von 8,7 Punkten gehört „Severance“ zweifelsohne zu den besten aktuellen Serien. Vergleichbar das Bild bei Rotten Tomatoes. Wenn eine Serie 97 Prozent der Profi-Kritiker von sich überzeugen kann, dann gehört dieses Werk zum Pflichtprogramm echter Streaming-Liebhaber.

Die wurden zuletzt aber auf eine harte Geduldsprobe gestellt, denn die zweite Staffel ließ auf sich warten. Nun bricht Apple das Schweigen und verrät den Starttermin für die Fortsetzung. Diese geht fast drei Jahre nach der Premiere auf Sendung. Am Freitag, dem 17. Januar 2025, geht es endlich weiter. Dann folgt wöchentlich eine neue Folge bis zum Finale am 21. März 2025. Im Gegensatz zur ersten Staffel erhalten Fans diesmal sogar eine Episode mehr – ganze zehn Folgen wird es geben (Staffel 1 bei Apple TV+ ansehen).

Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps – bei „Severance“ wird dieser Grundsatz ein wenig zu ernst genommen. (© Apple TV+)

Apple nimmt sich im Teaser selbst aufs Korn

Wir wollen an dieser Stelle keine Ereignisse der ersten Staffel spoilern, auch Apple tut dies nicht wirklich im ersten Teaser-Trailer. Der ist ziemlich verworren und fordert die Zuschauer am Ende auf, am 17. Januar zurück ins Büro zu kommen. Fast schon eine ironische Anspielung auf den Trend „Return to Office“, bei dem viele Firmen die Mitarbeiter wieder ins Büro zur Arbeit zitieren und Homeoffice gestrichen oder eingeschränkt wurde. Auch Apple gehört zu eben jenen Firmen, die sich damit bei den Angestellten nicht unbedingt beliebt gemacht haben.

Hier nur kurz das generelle Setup umschrieben: „Severance“ ist eine beunruhigende Dystopie. Ein mysteriöses Unternehmen trennt darin die Erinnerungen ihrer Angestellten radikal zwischen Arbeit und Privatleben. Doch was steckt wirklich dahinter?

Klingt spannend und kommt gut an. Abseits zahlreicher Nominierungen konnte die Serie vor zwei Jahren auch zwei Emmys abräumen und weitere Awards einheimsen, unter anderem den „Critics' Choice Super Award“ für die beiden Darsteller Adam Scott und Patricia Arquette.

Apple TV+ hat noch mehr:

