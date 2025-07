Apple-Hit für unter 20 Euro: Dieser Erfolg stiehlt dem iPhone 17 die Show

Was kostet keine 20 Euro, spielt über 500 Millionen ein – und hat Brad Pitt am Steuer?

Apples bislang größter Erfolg 2025 heißt nicht etwa iPhone 17, MacBook Pro oder iPad Pro – sondern „F1: The Movie“ (in Deutschland einfach nur kurz „F1“). Der rasante Rennfilm mit Brad Pitt in der Hauptrolle entwickelt sich zum Megahit an den Kinokassen und hat nun die beeindruckende Marke von über 500 Millionen US-Dollar weltweit geknackt. Und das alles für den Preis eines normalen Kinotickets – in der Regel unter 20 Euro. Für Apple ein PR-Traum auf der großen Leinwand, der gleichzeitig kaum besseres Marketing für den hauseigenen Streamingdienst Apple TV+ sein könnte.

Apples „F1“ ein Hit an der Kinokasse

Der Film, der seit dem 25. Juni hierzulande in den Kinos läuft, konnte bereits am ersten Wochenende über 145 Millionen Dollar einspielen – weit mehr, als viele Brancheninsider erwartet hatten. Inzwischen summieren sich die weltweiten Einnahmen auf rund 509 Millionen Dollar, davon 165 Millionen in den USA und starke 344 Millionen international. Besonders in Europa und Asien scheint der Streifen das Publikum regelrecht in die Kinos zu ziehen.

Für Apple ein echter Erfolg:

So erfolgreich ist F1, dass der Film im August sogar noch einmal in ausgewählten IMAX-Kinos durchstarten wird – ein klares Zeichen dafür, dass Apple und Verleiher Warner Bros. noch längst nicht ans Aufhören denken. Eine Auswertung auf Apple TV+ ist zwar bereits angekündigt, doch mit einem Start nicht vor Oktober zu rechnen. Warum auch? Solange die Kinosäle gefüllt bleiben, gibt es keinen Grund zur Eile.

Bemerkenswert: F1 wird bereits in wenigen Tagen die gesamten Einnahmen aller bisherigen Apple Original-Filme zusammen übertreffen. Und das, obwohl die Produktionskosten des Films enorm gewesen sein sollen. Die Gewinnschwelle dürfte laut Branchenschätzungen erst bei rund 600 Millionen Dollar liegen. Dennoch ist Apple offenbar mehr als zufrieden – schließlich steigert der Film den Wiedererkennungswert der eigenen Marke im Filmgeschäft auf eine Weise, wie es eine klassische Marketingkampagne nie könnte.

Kommt da noch mehr?

Wie es mit Apples Kinoambitionen langfristig weitergeht, bleibt dennoch offen. Zwar produziert der Tech-Konzern weiterhin hochwertige Originalfilme, doch breite Kinostarts sind bislang die rar gesät – F1 ist hier eher die Ausnahme als die Regel. Für Apple war der Film trotzdem ein echter Volltreffer: eine Investition, die sich doppelt auszahlt – an der Kinokasse und im Streaming-Katalog (Quelle: 9to5Mac).