Apple TV bleibt sich treu: Streaming-Fans können aufatmen – vorerst

Apple will seinen Streamingdienst weiter ohne Werbeunterbrechungen anbieten – zumindest vorerst. Gleichzeitig kündigt der Konzern eine Fülle neuer Inhalte für das kommende Jahr an. Serienfans dürften sich freuen.

Apple TV: Kein Werbemodell geplant

Auf Nachfrage hat Apples Dienste-Chef Eddy Cue klargemacht: Ein Tarif mit Werbung ist derzeit kein Thema. Zwar will er die Option langfristig nicht ausschließen, konkrete Pläne gebe es aber keine. Apple TV, kürzlich noch als Apple TV+ bekannt, bleibt werbefrei.

Andere Plattformen wie Netflix oder Disney+ haben im Laufe der Zeit auf den erhöhten Preisdruck mit werbefinanzierten Abostufen reagiert. Apple hingegen hält am bisherigen Modell fest und verweist auf den erheblichen Mehrwert eines „ungestörten Streaming-Erlebnisses“ (Quelle: Screen International).

Cue erklärt zudem, dass Apple durch kontinuierliche Investitionen in eigene Inhalte das Angebot erfolgreich ausgebaut habe. Vor allem in den letzten zwölf Monaten habe sich die Zahl der Zuschauer und der gestreamten Inhalte spürbar erhöht.

Apple TV: Mehr Serien, kein Lizenzmaterial

Apple produziert ausschließlich eigene Inhalte. Auf Lizenzkäufe will der Konzern auch weiterhin verzichten. Gerüchte über mögliche Übernahmen wurden von offizieller Seite dementiert. Auch beim Thema Kinostarts bleibt Apple zurückhaltend. Zukünftige Kinopläne sollen individuell geprüft werden, heißt es.

Für das Jahr 2026 verspricht der Konzern für Apple TV aber ein besonders hohes Tempo. Wöchentlich soll mindestens ein Format erscheinen. Darunter Fortsetzungen bekannter Serien und Shows wie „Ted Lasso“, „For All Mankind“, „The Morning Show“ oder „Slow Horses“. Auch neue Serien wie „Pluribus“ von Vince Gilligan und „Down Cemetery Road“ mit Emma Thompson sind fest eingeplant beziehungswiese laufen bereits an.