Apple wirft Regel über Bord – plötzlich braucht ihr kein Abo mehr

Eine kleine Änderung bei Apple – mit großer Wirkung für alle, die Filme lieben.

Apple lockert eine seiner strengen Vorgaben: Bestimmte ältere Apple-TV+-Filme lassen sich jetzt nämlich auch ohne aktives Abo direkt kaufen oder leihen – bequem im Store-Bereich der Apple-TV-App. Damit können auch Nutzer ohne Apple-TV+-Abo auf preisgekrönte Originals wie „CODA“ zugreifen.

Apple öffnet den eigenen Store für Originals

Bislang galt: Wer Apple-TV+-Produktionen bei Apple sehen wollte, brauchte zwingend ein laufendes Abo. Kauf oder Leihe waren ausgeschlossen. Doch jetzt tauchen in der Apple-TV-App auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV bei älteren Originals plötzlich Kauf- und Leihoptionen auf – entdeckt von Nutzern in Online-Foren und bestätigt durch Tests der Kollegen von MacRumors (Quelle: MacRumors).

Zum Start sind unter anderem folgende Titel freigeschaltet:

„On the Rocks“ (2020, Sofia Coppola)

„CODA“ (2021, Sian Heder, Oscar-Gewinner)

„Greyhound“ (2020, Aaron Schneider, mit Tom Hanks)

Alle drei gibt’s in 4K-HDR-Qualität für 9,99 Euro zum Kauf oder 3,99 Euro zur Leihe. Neuere Filme wie „To the Moon“ (2024) sind dagegen nur zum Kauf verfügbar – hier ruft Apple zum Beispiel 13,99 Euro auf.

Ein Abo ist bei älteren Apple-Filmen nicht mehr zwangsweise notwendig. (© Screenshot Apple-TV-App)

Ganz aktuelle Hits wie „Fountain of Youth“ oder „The Gorge“ (beide 2025) bleiben weiterhin exklusiv im Apple-TV+-Abo. Offenbar will Apple erst nach einer gewissen Zeitspanne den Kauf und die Leihe freigeben.

Wichtig: Die neue Kauf- und Leihoption gilt ausschließlich für Filme. Apple-TV+-Serien sind nach wie vor nur im Rahmen eines aktiven Abos abrufbar – egal, ob es sich um aktuelle Staffeln oder ältere Folgen handelt. Wer also „Ted Lasso“, „Severance“ oder „The Morning Show“ sehen möchte, kommt um das Monatsabo weiterhin nicht herum.

Apple testet wohl neues Vertriebsmodell

Der Schritt deutet auf ein hybrides Geschäftsmodell hin: Exklusivstart im Abo, später Verkauf oder Leihe im Store. Damit könnte Apple neue Zielgruppen erschließen – etwa Gelegenheitszuschauer, die sich kein Monatsabo ans Bein binden wollen, aber trotzdem Lust auf einzelne Highlights haben.