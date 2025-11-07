Apps bei Sky Q aktualisieren: So haltet ihr eure Anwendungen auf dem neuesten Stand

Ihr möchtet eure Lieblings-Apps auf eurem Sky-Q-Receiver immer ohne Probleme nutzen? Dann solltet ihr sie regelmäßig aktualisieren. Wir zeigen euch, wie.

Warum Updates wichtig sind

Aktualisierungen bringen neue Funktionen und beheben Fehler. Sie sorgen dafür, dass die Apps reibungslos laufen und ihr das beste Erlebnis mit eurem Sky-Q-Receiver habt. Oft installiert sich die neueste Version sogar von selbst im Hintergrund.

So führt ihr ein manuelles Update durch

Falls eine App nicht richtig funktioniert, könnt ihr selbst nach einem Update suchen. Das ist meist schnell erledigt:

Drückt auf eurer Fernbedienung die blaue Taste .

. Wählt nun „Alle Apps“ aus.

aus. Navigiert zu der App, die ihr aktualisieren möchtet.

Drückt jetzt die „Play/Pause“-Taste auf eurer Fernbedienung.

auf eurer Fernbedienung. Es öffnet sich ein Menü. Wählt hier die Option „App aktualisieren“ aus.

Der Receiver lädt die neueste Version der App nun herunter und installiert sie. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte startet euren Sky-Q-Receiver in dieser Zeit nicht neu.

Was tun, wenn die App fehlt oder sich nicht aktualisieren lässt?

Manchmal kann es vorkommen, dass eine App ganz fehlt oder das Update nicht klappt. In diesem Fall hilft oft ein einfacher Neustart des Receivers.

Zieht dafür den Stecker eures Sky-Q-Receivers für 30 Sekunden aus der Steckdose. Steckt ihn danach wieder ein. Sobald das Gerät hochgefahren ist, prüft ihr erneut, ob die App verfügbar ist oder sich jetzt aktualisieren lässt.

Sollte das Problem weiterhin bestehen, findet ihr auf der Sky-Hilfeseite weitere Schritte zur Fehlerbehebung.

