ARD-Mediathek lohnt sich wieder: Dieser Film fliegt in wenigen Stunden raus

Ihr zahlt schon dafür – jetzt solltet ihr den Film auch sehen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Ein Hollywood-Drama mit Timothée Chalamet gibt’s aktuell ganz legal und kostenlos in der ARD-Mediathek – dank Rundfunkbeitrag. „Beautiful Boy“ ist nur noch bis zum 6. Juli 2025 verfügbar. Wer das emotionale Vater-Sohn-Drama verpasst, ist leider selbst schuld.

Anzeige

„Beautiful Boy“ mit Timothée Chalamet gratis in der ARD-Mediathek

Die ARD zeigt derzeit mit „Beautiful Boy“ ein bewegendes Filmdrama, das nicht nur durch seine Geschichte, sondern auch durch starke Darsteller glänzt. Im Mittelpunkt: Timothée Chalamet, der spätestens seit „Dune“ und „Dune: Part Two“ zum Weltstar avancierte. Anders als auf der großen Sci-Fi-Bühne zeigt sich Chalamet hier von seiner verletzlichen, zutiefst menschlichen Seite.

Der Film aus dem Jahr 2018 basiert auf wahren Begebenheiten und erzählt die Geschichte von Nic, einem Jugendlichen, der tief in die Drogensucht abrutscht. Sein Vater David (gespielt von Steve Carell) kämpft verzweifelt darum, seinen Sohn nicht zu verlieren – an die Sucht, an die Selbstzerstörung, an sich selbst. Es ist ein eindringlicher Blick auf eine Familie im Ausnahmezustand, ohne platte Klischees oder einfache Lösungen.

Anzeige

Stark gespielt, bewegend erzählt

„Beautiful Boy“ überzeugt nicht nur durch die intensive Darstellung der Figuren, sondern auch durch seine ruhige, feinfühlige Inszenierung. Timothée Chalamet wurde für seine Leistung mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit einer Golden-Globe-Nominierung. Bei IMDb kommt das Drama auf eine sehr solide Bewertung von 7,4 von 10 Punkten – ein klares Indiz für Qualität ohne Kitsch.

Wer Filme mit Tiefgang schätzt, sollte sich diesen Titel nicht entgehen lassen. Kostenpunkt? Null Euro, denn die ARD bietet den Film kostenlos in der Mediathek an – bezahlt ist das Ganze ja bereits über den Rundfunkbeitrag.

Aber Achtung: „Beautiful Boy“ befindet sich nur noch bis zum 6. Juli 2025 in der Mediathek der ARD. Wer also ein echtes Schauspiel-Highlight mit Timothée Chalamet abseits des Sci-Fi-Genres erleben möchte, sollte den Film noch rechtzeitig streamen (bei der ARD ansehen).