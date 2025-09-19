ARD spendiert der Mediathek neue Features – aber Android-Nutzer schauen in die Röhre

Eine schöne Überraschung in der ARD-Mediathek.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die ARD-Mediathek kann ab sofort Dolby Atmos – und das ist nicht die einzige Neuerung. Mit der Version 10.8.0 wird die Streaming-App quasi generalüberholt, allerdings profitieren von den Neuerungen erst einmal nur iOS-Nutzer.

Anzeige

ARD-Mediathek: Neue Features für iOS-Geräte

Dieses Update kann sich sehen lassen. Die ARD-Mediathek im App Store hat mit der neuesten Version ordentlich an Funktionen zugelegt und dabei auch ein paar überraschende Verbesserungen im Gepäck – die Unterstützung für Dolby Atmos dürfte beispielsweise Cineasten freuen, wurde aber wohl nur von wenigen erwartet.

Zusätzlich zu dem Premium-Audio-Feature könnt ihr nun auch Intros und Outros überspringen – besonders für Serien-Fans ein praktisches Feature, das noch immer nicht bei allen Streaming-Anbietern vorhanden ist. Außerdem bietet die App nun Vorschaubilder beim Navigieren eines Live-Streams sowie überarbeitete Untertitel-Einstellungen.

Um die neue Version der Mediathek nutzen zu können, benötigt ihr mindestens iOS 17. Ob und wann die neuen Funktionen auch auf Android-Geräten und anderen Plattformen angeboten werden, ist aktuell nicht klar (Quelle: App Store).

Kostenlose Inhalte in der ARD-Mediathek

Mit dem neuen Update könnte es sich für viele Zuschauer lohnen, mal wieder einen Blick in die ARD-Mediathek zu werfen – schließlich sind die Inhalte dort dank des Rundfunkbeitrags kostenlos abrufbar.

Anzeige

Das stetig wechselnde Angebot beinhaltet sowohl hauseigene Produktionen wie Dokumentationen, Soaps und Krimi-Serien als auch Live-Sport-Events und internationale Filme.

Aktuell könnt ihr euch dort zum Beispiel das preisgekrönte Drama The Florida Project oder den Thriller Manhunter – Roter Drache anschauen. Alternativ könnt ihr auch einen Tatort-Marathon starten – mit den weit über 100 verfügbaren Folgen seit ihr erst einmal eine Weile versorgt (Quelle: ARD-Mediathek).