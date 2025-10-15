ARD & ZDF haben gut lachen: So schwierig ist es jetzt, den Beitragsservice auszutricksen

Wem das Programm von ARD, ZDF und Deutschlandradio nicht passt, muss trotzdem zahlen – oder sich richtig viel Mühe geben.
Der Rundfunkbeitrag von derzeit 18,36 Euro pro Monat kann nicht abgelehnt werden, weil das Programm euch als Beitragspflichtigen nicht passt. Dafür bedarf es hoher Hürden, die das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig jetzt bestätigt hat. Der Streit um Beitragszahlung ist damit allerdings nicht zu Ende.
Gericht stellt hohe Hürden für Programmkritik am ÖRR auf
Geklagt hatte zuvor eine Frau aus Bayern. Sie war den öffentlich-rechtlichen Sendern vor, ihr Programm nicht ausgewogen und vielfältig zu gestalten. Das würde dem gesetzlichen Auftrag des öffentlichen Rundfunks widersprechen, so das Argument, und würde somit die Zahlungspflicht aussetzen. Vorinstanzen bis zum Bayrischen Verwaltungsgerichtshof hatten die Klage abgewiesen.
Das BVG hingegen sieht das Problem an anderer Stelle: Grundsätzlich müsse gerichtlich überprüfbar sein, ob der ÖRR seine Aufgaben erfülle. Zum Gegenbeweis haben die Bundesrichter allerdings hohe Auflagen gemacht: Es müsse „ein grobes Missverhältnis zwischen Abgabenlast und Programmqualität“ nachgewiesen werden, so der vorsitzende Richter Ingo Kraft (Quelle: Wirtschaftswoche).
Dazu halten die Richter eine Überprüfung des Programms über mindestens zwei Jahre für notwendig. Wissenschaftliche Gutachten müssten zudem belegen, dass „hinreichende Anhaltspunkte für evidente und regelmäßige Defizite“ vorliegen.
Richter sehen Verfassungsklage gegen ÖRR als unwahrscheinlich an
Auch wenn es dazu kommen sollte, ist laut Bundesverwaltungsgericht zunächst wieder der Münchener VGH zuständig. Erst wenn der in der Sache zu dem Schluss komme, der Rundfunkbeitrag sei verfassungswidrig, könne die Klage erneut in Leipzig verhandelt werden.
Laut Kraft sei es jedoch „überaus zweifelhaft, ob die Klägerin eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht wird erreichen können“. Erst dort würde letztlich über eine vermeintliche Verfassungswidrigkeit der Beitragszahlungen entschieden.
Gegen Prüfung spricht nichts
Mit der Entscheidung der Leipziger Richter wird einerseits festgestellt, dass die Öffentlich-Rechtlichen zu ihrem Programm im Zweifel Rede und Antwort stehen müssen. Als Grundpfeiler der demokratischen Gesellschaft in Deutschland ist und bleibt ihre Informationsaufgabe frei von parteipolitischer Einflussnahme essenziell – und dessen müssen sich Bürger im Zweifel auch gerichtlich versichern können. Es ist also ein gutes Zeichen, dass sie überprüfbar sind und sein müssen.
Ebenso zeigt die Einschätzung der Richter, dass an bisherigen Vorwürfen vermeintlich beeinflusster Berichterstattung oder eines einseitigen Programms wenig bis nichts dran ist – auch das ein gutes Zeichen.
Schlecht sieht es hingegen für alle aus, die hoffen, sich auf dem Weg über Programmkritik einfach von der Zahlungspflicht befreien zu können. Die Hürden sind so hoch, dass kaum eine Privatperson sie erfüllen kann.
Auch damit sorgen die Richter dafür, dass der Rundfunk in seiner Rolle gestärkt wird. Die ist umso wichtiger, gerade in Zeiten, in denen Sender wie ARD, ZDF und Co. unter meist sehr offensichtlichen Vorwänden ins Visier genommen werden.