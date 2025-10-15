ARD & ZDF haben gut lachen: So schwierig ist es jetzt, den Beitragsservice auszutricksen

Wem das Programm von ARD, ZDF und Deutschlandradio nicht passt, muss trotzdem zahlen – oder sich richtig viel Mühe geben.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Der Rundfunkbeitrag von derzeit 18,36 Euro pro Monat kann nicht abgelehnt werden, weil das Programm euch als Beitragspflichtigen nicht passt. Dafür bedarf es hoher Hürden, die das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig jetzt bestätigt hat. Der Streit um Beitragszahlung ist damit allerdings nicht zu Ende.

Anzeige

Gericht stellt hohe Hürden für Programmkritik am ÖRR auf

Geklagt hatte zuvor eine Frau aus Bayern. Sie war den öffentlich-rechtlichen Sendern vor, ihr Programm nicht ausgewogen und vielfältig zu gestalten. Das würde dem gesetzlichen Auftrag des öffentlichen Rundfunks widersprechen, so das Argument, und würde somit die Zahlungspflicht aussetzen. Vorinstanzen bis zum Bayrischen Verwaltungsgerichtshof hatten die Klage abgewiesen.

Das BVG hingegen sieht das Problem an anderer Stelle: Grundsätzlich müsse gerichtlich überprüfbar sein, ob der ÖRR seine Aufgaben erfülle. Zum Gegenbeweis haben die Bundesrichter allerdings hohe Auflagen gemacht: Es müsse „ein grobes Missverhältnis zwischen Abgabenlast und Programmqualität“ nachgewiesen werden, so der vorsitzende Richter Ingo Kraft (Quelle: Wirtschaftswoche).

Dazu halten die Richter eine Überprüfung des Programms über mindestens zwei Jahre für notwendig. Wissenschaftliche Gutachten müssten zudem belegen, dass „hinreichende Anhaltspunkte für evidente und regelmäßige Defizite“ vorliegen.

Anzeige

Richter sehen Verfassungsklage gegen ÖRR als unwahrscheinlich an

Auch wenn es dazu kommen sollte, ist laut Bundesverwaltungsgericht zunächst wieder der Münchener VGH zuständig. Erst wenn der in der Sache zu dem Schluss komme, der Rundfunkbeitrag sei verfassungswidrig, könne die Klage erneut in Leipzig verhandelt werden.

Laut Kraft sei es jedoch „überaus zweifelhaft, ob die Klägerin eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht wird erreichen können“. Erst dort würde letztlich über eine vermeintliche Verfassungswidrigkeit der Beitragszahlungen entschieden.