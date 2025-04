ARD zeigt den „schweinischsten Film aller Zeiten“ – kostenlos in der Mediathek dank Rundfunkbeitrag

Gegenwärtig hat die ARD ein ziemlich heißes Eisen in ihrer Mediathek. Denn dort findet ihr einen echten Skandalfilm der Neunzigerjahre mit Starbesetzung – dank des allgemeinen Rundfunkbeitrags ganz ohne Zusatzkosten. Doch wer „Basic Instinct“ sehen will, muss ein Detail beachten. Oben im Trailer erhaltet ihr bereits einen ersten Eindruck.

„Basic Instinct“ gratis in der ARD-Mediathek

Wer braucht schon Netflix und Co.? Auch in den Mediatheken von ARD und ZDF gibt es erstklassige Filme – ganz ohne kostenpflichtiges Abo. So wie aktuell „Basic Instinct“ aus dem Jahr 1992, inszeniert vom bekannten Regisseur Paul Verhoeven (RoboCop, Total Recall, Starship Troopers). Der sorgte vor über 30 Jahren nicht nur wegen der Freizügigkeit des Films für Aufsehen und sogar Proteste. Dem Erfolg tat das keinen Abbruch.

Legendär bis heute: die eine Szene, in der Sharon Stone während eines Verhörs die Beine übereinanderschlägt – ohne Slip. Oft parodiert und längst fester Bestandteil der Popkultur. Selbst die Bild-Zeitung titelte damals großspurig: „Der schweinischste Film aller Zeiten.“

Ein Streaming-Abo benötigt ihr für „Basic Instinct“ derzeit nicht, denn den Film gibt es – wie schon erwähnt – in der ARD-Mediathek gratis zu sehen. Noch bis zum 1. Mai um 5 Uhr morgens bleibt das Angebot verfügbar (bei der ARD ansehen).

Doch aufgepasst: Da der Film eine FSK-16-Freigabe hat, kann er erst ab 22 Uhr deutscher Zeit abgespielt werden. Wer diese Altersbeschränkung umgehen möchte, kann sich kostenlos bei der ARD registrieren.

Ein paar Worte zum Inhalt

Muss man zum Inhalt von „Basic Instinct“ noch viel sagen? Vielleicht schon, denn inzwischen sind einige Jahre seit der Premiere vergangen – und eine ganze Generation dürfte den Film nicht mehr kennen.

Im Zentrum steht der Polizist Nick Curran (gespielt von Michael Douglas), der in San Francisco einen brutalen Mord an einem Rockstar untersucht. Die Hauptverdächtige: die attraktive und undurchschaubare Schriftstellerin Catherine Tramell (Sharon Stone), deren Romane erstaunliche Parallelen zum Verbrechen aufweisen.

Zwischen Ermittlungen, sexueller Spannung und wachsendem Misstrauen entwickelt sich ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel zwischen Nick und Catherine. Die Grenzen zwischen Wahrheit, Manipulation und Begierde verschwimmen zunehmend – und der Zuschauer bleibt bis zuletzt im Unklaren darüber, wem er eigentlich trauen kann. Visuell kühl inszeniert, lebt der Film von seiner Atmosphäre, den starken Darstellern und nicht zuletzt von Sharon Stones legendären Performance.

Wer sich diese Darbietung nicht entgehen lassen will, sollte das Angebot der ARD unbedingt nutzen und „Basic Instinct“ noch bis Anfang Mai streamen. Eine IMDb-Bewertung von 7,1 Punkten verspricht hochspannende Kinounterhaltung.

