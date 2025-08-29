Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Ariana Grande kündigt Comeback-Tour 2026 an: Kommt sie nach Deutschland?

Coline Simoncelli
Coline Simoncelli,
3 min Lesezeit
Ariana Grande wird wohl in nächster Zeit keine Gedanken an eine Tour verlieren. (© IMAGO / ABACAPRESS / DN Photography / Bearbeitung GIGA)
Lange mussten Fans warten, jetzt ist es offiziell: Ariana Grande geht 2026 wieder auf Tour. Unter dem Titel „The Eternal Sunshine Tour“ startet die US-Sängerin ihre Tournee im Juni 2026. Alle Infos zu Terminen und Tickets findet ihr hier.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Erste Termine in Nordamerika und Europa
  2. 2.Ticketverkauf: Darauf müsst ihr achten
  3. 3.Kommt Ariana Grande auch nach Deutschland?

Tickets für Ariana Grande

Erste Termine in Nordamerika und Europa

Insgesamt wurden 27 Konzerttermine bekannt gegeben. Neben Auftritten in US-Städten wie Los Angeles, New York, Atlanta und Chicago führt die Tour im Sommer auch nach Europa. Allerdings besucht die Sängerin nur Großbritannien: London ist mit fünf Terminen vom 15. bis 23. August 2026 vertreten.

  • 6. Juni 2026: Oakland, USA
  • 9. Juni 2026: Oakland, USA
  • 13. Juni 2026: Los Angeles, USA
  • 14. Juni 2026: Los Angeles, USA
  • 17. Juni 2026: Los Angeles, USA
  • 19. Juni 2026: Los Angeles, USA
  • 24. Juni 2026: Austin, USA
  • 26. Juni 2026: Austin, USA
  • 30. Juni 2026: Sunrise, USA
  • 2. Juli 2026: Sunrise USA
  • 6. Juli 2026: Atlanta, USA
  • 8. Juli 2026: Atlanta, USA
  • 12. Juli 2026: New York City, USA
  • 13. Juli 2026: New York City, USA
  • 16. Juli 2026: New York City, USA
  • 18. Juli 2026: New York City, USA
  • 22. Juli 2026: Boston, USA
  • 24. Juli 2026: Boston, USA
  • 28. Juli 2026: Montreal, Kanada
  • 30. Juli 2026: Montreal, Kanada
  • 3. August 2026: Chicago, USA
  • 5. August 2026: Chicago, USA
  • 15. August 2026: London, Großbritannien
  • 16. August 2026: London, Großbritannien
  • 19. August 2026: London, Großbritannien
  • 20. August 2026: London, Großbritannien
  • 23. August 2026: London, Großbritannien

Es ist nicht bekannt, ob es nur bei diesen Terminen bleiben wird. Laut dem Ankündigungspost von Ariana Grande auf Instagram, gibt es keinen Hinweis auf mögliche weitere Termine.

Ticketverkauf: Darauf müsst ihr achten

Der internationale Vorverkauf auf Ticketmaster startet in den kommenden Wochen. Erfahrungsgemäß sind die Tickets innerhalb weniger Stunden vergriffen. Der Presale für die Termine in Nordamerika startet früher als der für Großbritannien.

Achtung: Wer am Presale teilnehmen will, muss sich auf der offiziellen Webseite von Ariana Grande zum Artist-Presale anmelden. Möglich ist das bis 7. September 2025 um 20 Uhr!

  • 9. September 2025, 10 Uhr: Start des Vorverkaufs für die Nordamerika-Konzerte
  • 16. September 2025, 10 Uhr: Start des Vorverkaufs für die Konzerte in London.
Am 10. September sowie 18. September startet dann der generelle Verlauf der Tickets.

Stand August 2025 gibt es keine Angaben zu den Ticketpreisen der „The Eternal Sunshine Tour 2026“. Erfahrungsgemäß könnten die Standard-Tickets zwischen 60 und 120 Euro liegen. Allerdings kann sich hier noch einiges tun und die Preise können stark ansteigen.

Kommt Ariana Grande auch nach Deutschland?

Noch ist nicht bestätigt, ob Ariana Grande auch in Deutschland auftreten wird. Innerhalb der 97 Konzerte, die sie auf ihrer letzten Tour 2019 spielte, war sie viermal in Deutschland. Sollten also zusätzliche Termine angekündigt werden, könnte auch Deutschland mit dabei sein.

