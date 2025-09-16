Ariana Grande live 2026: Tickets im Vorverkauf für die Europa-Konzerte

Lange mussten Fans warten, jetzt ist es offiziell: Ariana Grande geht 2026 wieder auf Tour. Unter dem Titel „The Eternal Sunshine Tour“ startet die US-Sängerin ihre Tournee im Juni 2026. Tickets gibt es ab jetzt im Vorverkauf.

Tickets für Ariana Grande

Erste Termine in Nordamerika und Europa

Insgesamt wurden 27 Konzerttermine bekannt gegeben. Neben Auftritten in US-Städten wie Los Angeles, New York, Atlanta und Chicago führt die Tour im Sommer auch nach Europa. Allerdings besucht die Sängerin nur Großbritannien: London ist mit fünf Terminen vom 15. bis 23. August 2026 vertreten.

6. Juni 2026: Oakland, USA

9. Juni 2026: Oakland, USA

13. Juni 2026: Los Angeles, USA

14. Juni 2026: Los Angeles, USA

17. Juni 2026: Los Angeles, USA

19. Juni 2026: Los Angeles, USA

24. Juni 2026: Austin, USA

26. Juni 2026: Austin, USA

30. Juni 2026: Sunrise, USA

2. Juli 2026: Sunrise USA

6. Juli 2026: Atlanta, USA

8. Juli 2026: Atlanta, USA

12. Juli 2026: New York City, USA

13. Juli 2026: New York City, USA

16. Juli 2026: New York City, USA

18. Juli 2026: New York City, USA

22. Juli 2026: Boston, USA

24. Juli 2026: Boston, USA

28. Juli 2026: Montreal, Kanada

30. Juli 2026: Montreal, Kanada

3. August 2026: Chicago, USA

5. August 2026: Chicago, USA

15. August 2026: London, Großbritannien

16. August 2026: London, Großbritannien

19. August 2026: London, Großbritannien

20. August 2026: London, Großbritannien

23. August 2026: London, Großbritannien

Es ist nicht bekannt, ob es nur bei diesen Terminen bleiben wird. Laut dem Ankündigungspost von Ariana Grande auf Instagram, gibt es keinen Hinweis auf mögliche weitere Termine.

Vorverkauf für London startet

Der Vorverkauf für die Konzerte in London startet am 16. September 2025 auf Ticketmaster. Erfahrungsgemäß sind die Tickets innerhalb weniger Stunden vergriffen. Der Presale für die Termine in Nordamerika startet früher als der für Großbritannien.

Achtung: Wer am Presale teilnehmen will, musste sich auf der offiziellen Webseite von Ariana Grande zum Artist-Presale anmelden. Möglich war das bis 7. September 2025 um 20 Uhr!

9. September 2025, 10 Uhr: Start des Vorverkaufs für die Nordamerika-Konzerte

Start des Vorverkaufs für die Nordamerika-Konzerte 16. September 2025, 10 Uhr: Start des Vorverkaufs für die Konzerte in London.

Am 10. September sowie 18. September startet dann der generelle Verlauf der Tickets.

Stand August 2025 gibt es keine Angaben zu den Ticketpreisen der „The Eternal Sunshine Tour 2026“. Erfahrungsgemäß könnten die Standard-Tickets zwischen 60 und 120 Euro liegen. Allerdings haben Fans, die versuchten sich Tickets für die Konzerte in Nordamerika zu kaufen, davon berichtet, dass viele Plätze nicht nur schnell vergriffen waren, sondern auch die Preise durch Reseller stark in die Höhe geschossen sind.

Kommt Ariana Grande auch nach Deutschland?

Noch ist nicht bestätigt, ob Ariana Grande auch in Deutschland auftreten wird. Innerhalb der 97 Konzerte, die sie auf ihrer letzten Tour 2019 spielte, war sie viermal in Deutschland. Sollten also zusätzliche Termine angekündigt werden, könnte auch Deutschland mit dabei sein.