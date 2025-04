Assassin’s Creed Shadows: 7 irre Geheimnisse, die ihr sehen müsst – von Demon Slayer bis Skyrim

Ein legendärer Satz aus Skyrim findet sich auch in Assassin’s Creed Shadows wieder.© Bethesda 2 / 8

In Assassin’s Creed Shadows gibt es eine Trophäe / ein Achievement, dass von euch verlangt, einem Gegner mit einem Pfeil ins Knie zu schießen. eine klare Anspielung auf The Elder Scrolls 5: Skyrim. Aus dem kultigen Rollenspiel stammt der berühmte Satz „I used to be an adventurer like you, then I took an arrow to the knee“. Es ist also kein Zufall, dass die Errungenschaft „Abenteurer“ oder im Original „Adventurer“ heißt.