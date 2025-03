Atomfall: Alle Funktürme für Joyce Tanner aktivieren

Joyce Tanner glaubt einen Weg gefunden zu haben aus Windscale zu fliehen. Dafür müsst ihr aber erst drei Funktürme aktivieren, die sich allesamt in unterschiedlichen Gebieten befinden. Obendrein braucht ihr für jeden Funkturm eine eigene Schlüsselkarte. In diesem Guide verraten wir euch, wie ihr die Quest lösen könnt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

In den ersten Stunden von Atomfall könnt ihr die Funktürme in den Regionen von Windscale einfach ignorieren. Sie gewinnen erst dann an Priorität, wenn ihr Joyce Tanner im abgelegenen Bunker (27.9 O, 91.6 N) vom Casterfell-Wald begegnet seid und anschließend den Strom in Datenspeicher Charlie wiederhergestellt habt.

Anzeige

Joyce will infolgedessen eine Nachricht an die Außenwelt schicken, um so möglicherweise einen Ausgang aus der Quarantänezone zu finden. Allerdings muss dafür das Störfeld überbrückt werden. Dies kann nur gelingen, wenn alle drei Funktürme reaktiviert werden.

Jeder Funkturm kann nur mithilfe einer Schlüsselkarte aktiviert werden. Innerhalb der Funktürme befindet sich stets ein Hinweis auf den Aufenthaltsort der benötigten Schlüsselkarte. Die Quest an sich ist rein optional, jedoch erforderlich, wenn ihr das Ende mit Joyce Tanner als Verbündete erreichen wollt.

Funkturm und Schlüsselkarte in Slatten Dale

Der Funkturm in Slatten Dale (31.0 O, 75.0 N) befindet sich innerhalb des Camps der Gesetzlosen. Ihr werdet auf eurem Weg also auf jede Menge Feinde stoßen. Versucht am besten leise vorzugehen, um nicht das gesamte Lager auf euch zu hetzen. Mit einem Skill wie Leiser Überfall funktioniert das recht problemlos.

Anzeige

Fundort der Schlüsselkarte für den Funkturm in Slatten Dale. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die Schlüsselkarte befindet sich vor dem Steinbruch, westlich des Camps in einer Höhle (30.1. O, 75.3 N), die ihr über einen Träger erreicht. Im Inneren findet ihr eine Leiche, die die Schlüsselkarte bei sich trägt.

Anzeige

Funkturm und Schlüsselkarte im Casterfell-Wald

Dieser Funkturm (24.4 O, 89,3 N) befindet sich fast inmitten des Casterfell-Waldes auf einem Hügel, den ihr über die Brücke erreicht. Zwei Gesetzlose befinden sich vor Ort. Ihr werdet sie ausschalten müssen, um den Funkturm ungestört aktivieren zu können.

Fundort der Schlüsselkarte für den Funkturm im Casterfell-Wald. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die Schlüsselkarte dazu versteckt sich in Bunker L9 (23.3 O, 90.6 N). Sucht gegenüberliegend nach einer Metalltreppe, die in eine Art Aufseherbüro führt. Ihr benötigt den Signalumwandler, wenn ihr schadlos an die Schlüsselkarte gelangen wollt.

Hinter der Lüftungsüberbrückung könnt ihr auf die andere Seite der Mauer gelangen, wo ihr den Signalumwandler einsetzen müsst, um den Strom umzuleiten. Nutzt dann die Lüftungsüberbrückung, um die Giftgase auf der höheren Ebene zu beseitigen. Ihr findet die Karte oben auf einem Schreibtisch.

Anzeige

Funkturm und Schlüsselkarte in Skethermoor

Der Funkturm in Skethermoor (43.1 O, 73.6 N) befindet sich ganz im Südosten des Areals. Auf eurem Weg stoßt ihr unweigerlich auf jede Menge Protokoll-Wachen und Roboter.

Fundort der Schlüsselkarte für den Funkturm in Skethermoor. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die Schlüsselkarte befindet sich im Fahrzeug-Lagerbunker (43.4 O, 74.6 N), wo jede Menge Gesetzlose hausen. Ihr könnt versuchen mehrere von ihnen mit einer Granate auszuschalten, weil sich eine Gruppe für gewöhnlich in der Raummitte aufhält.

Die Schlüsselkarte befindet sich schräg gegenüberliegend vom Eingang. Geht dort die Treppen nach oben und schnappt euch die Schlüsselkarte im Büro von einem Schreibtisch.

Quiz: Wie gut kennst du dich mit Retro-Gaming aus?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.