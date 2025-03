Atomfall: Alle wichtigen Händler mit Vorlieben und Fundorten

Händler sind in Atomfall eure einzige Möglichkeit an nützliche Items zu gelangen, ohne sie erst aufwendig suchen zu müssen. Wo ihr alle wichtigen Händlerlager in Atomfall findet und welche Vorlieben und Abneigungen sie haben, erfahrt ihr in diesem Guide.

Wollt ihr unnütze Gegenstände gewinnbringend veräußern, seid ihr auf der Suche nach neuen Rezepten oder wird ganz einfach eure Munition knapp? Dann solltet ihr schleunigst ein Händlerlager aufsuchen.

Zwar könnt ihr beispielsweise auch der Bäckerin Iris Baxter im Dorf Wyndham einen Besuch abstatten, allerdings werdet ihr dort mit Ausnahme von Kuchen auf kaum nennenswerte Waren stoßen. Daher konzentrieren wir uns in diesem Guide auf Händler mit großen und variierendem Warenangebot.

Da ihr euch inmitten einer Quarantänezone befindet, hat der Geldhandel abgedankt und wurde durch den Tauschhandel ersetzt. Ihr müsst eure Waren also gegen jene des Händlers aufwiegen, um ins Geschäft zu kommen.

Den allgemeinen Wert eurer Waren könnt ihr mithilfe der Charisma-Fertigkeit steigern. Abseits davon solltet ihr aber auf jeden Fall die Vorlieben und Abneigungen eures Tauschpartners herausfinden. Hat ein Händler eine Vorliebe für eine bestimmte Ware, gewinnt diese nämlich deutlich an Wert.

Im Folgenden stellen wir euch alle wichtigen Händler von Atomfall vor. Neben ihren Fundorten verraten wir euch auch ihre Vorlieben, Abneigungen und spezielle Waren, die sie verkaufen. Beachtet allerdings, dass ihr Angebot variieren kann – vor allem, wenn ihr später nochmal zurückkehrt.

Molly Jowett

Molly Hat ihr Händlerlager in Slatten Dale errichtet. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fundort: Slatten Dale (26.4 O, 29.1 N)

Slatten Dale (26.4 O, 29.1 N) Vorlieben: Molotow-Cocktail, Gewehrmunition

Molotow-Cocktail, Gewehrmunition Abneigungen: Verband

Verband Besondere Ware: Metalldetektor, Schlüssel (Betonunterstand), Schleichhandbuch, Shiv-Rezept

Molly aufzusuchen, macht sich durchaus bezahlt. So verkauft sie zum Beispiel einen Metalldetektor, mit dem ihr Metallkisten aufsuchen könnt, die unter der Erde vergraben sind. Außerdem verkauft sie einen Schlüssel für eine Betonbunkertür in Slatten Dale.

Morris Wick

Morris Wick führt seinen Laden in Dorf Wyndham. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fundort: Dorf Wyndham, Dorfladen (33.3 O, 79,9 N)

Dorf Wyndham, Dorfladen (33.3 O, 79,9 N) Vorlieben: Explosiver Köder, Giftbombe

Explosiver Köder, Giftbombe Abneigungen: Verband

Verband Besondere Ware: Schmerztabletten-Rezept

Der zwielichtige Händler Morris Wick hat sich vor allem auf den Verkauf von Waffen spezialisiert. In seinem Sortiment befindet sich neben einer ordentlichen Menge an Granaten stets das eine oder andere Gewehr.

Billy Gorse

Billy Gorse befindet sich im Casterfell-Wald. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fundort: Casterfell-Wald (21.5 O, 89,6 N)

Casterfell-Wald (21.5 O, 89,6 N) Vorlieben: Brandsalbe, Schmerztabletten

Brandsalbe, Schmerztabletten Abneigungen: Pfeile

Pfeile Besondere Ware: Handbuch für Verbrauchsgegenstände, Giftbomben-Rezept

Habt ihr keine Giftbomben zur Hand, ist Billy Gorse euer Mann. Außerdem verkauft Billy auch jede Menge Kräuter, die ihr zur Herstellung verschiedener Rezepte benötigt.

Unteroffizier "Bootsy" Hughes

Der Unteroffizier ist im ersten Stock eines Gebäudes in Skethermoor zu finden. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fundort: Skethermoor (36.3 O, 76.2N)

Skethermoor (36.3 O, 76.2N) Vorlieben: Seltsames Tonikum

Seltsames Tonikum Abneigungen: Pfeile

Pfeile Besondere Ware: Feuerwaffenhandbuch, Kampfstimulansrezept

Unteroffizier Hughes hat alles auf Lager, was ihr für den Kampf in der Quarantänezone braucht: Granaten, Waffen, Munition und einen Erste-Hilfe-Kasten, der bei Benutzung euren Lebensbalken vollständig füllt.

Nora Thorndike

Nora verkauft Waren in ihrer Scheune in Skethermoor. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fundort: Skethermoor, Noras Scheune (41.8 O, 77.5 N)

Skethermoor, Noras Scheune (41.8 O, 77.5 N) Vorlieben: Keine

Keine Abneigungen: Keine

Keine Besondere Ware: Nagelbomben-Rezept

Nora Thorndike bietet vor allem Bomben und Erste-Hilfe-Pakete zum Verkauf an. Besondere Interessen oder Abneigungen scheint sie hinsichtlich spezifischer Waren allerdings nicht zu haben.

