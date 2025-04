Auch in Deutschland aktiv: Sehen wir diese Stars bald bei WWE im Ring?

Die WWE befand sich in den vergangenen Wochen auf Europa-Tour. Neben einigen House-Shows und den wöchentlichen RAW- und Smackdown-Ausgaben gab es auch Tryouts zur Nachwuchssichtung. Dabei hoffen auch einige Talente, die Wrestling-Fans in Deutschland regelmäßig live bewundern können, auf eine Chance bei der WWE.

Mike D. und Aigle Blanc beim WWE Tryout im März

Im aktuellen WWE-Kader sind bereits jetzt zahlreiche Akteure, die ihre ersten Wrestling-Erfahrungen in den Ringen Deutschlands gesammelt haben. Der bekannteste Vertreter ist der „Ring General“ und amtierende WWE-World-Heavyweight-Champion Gunther, der jahrelang eine der tragenden Säulen der deutschen Liga wXw war. Auch Ludwig Kaiser und Ilja Dragunov gehörten dort lange Zeit zum Stammkader. Zum Abschluss der aktuellen Europa-Tour gab es Ende März ein „Tryout“ in London, bei dem die WWE zahlreiche Talente aus den europäischen Ligen eingeladen hat. Ziel ist es, neue Superstars für das hauseigene Nachwuchs-Programm „WWE ID“ zu sichten. In der Liste der Eingeladenen finden sich auch einige Namen, die Wrestling-Fans hierzulande schon mehrfach live erleben konnten. So haben am 30. und 31. März 2025 in London Mike D. Vecchio, Aigle Blanc und Stephanie Maze ihr Können unter Beweis stellen können (Quelle: Fightful Select). Der WWE-Boss Triple H sprach persönlich ein paar motivierende Worte vor dem Wrestling-Nachwuchs beim Tryout:

Bekannt aus GWF und wXw: Schaffen es diese Stars zu WWE?

Der Belgier Mike D. Vecchio ist amtierender European-Champion bei der wXw. Daneben tritt er auch regelmäßig bei der Berliner Liga GWF auf, wo er von November 2023 bis September 2024 den wichtigsten Titel, die GWF-World-Championship trug. Mike D. spielt daneben die Hauptrolle in dem Action-Film „The Last Kumite“, der vor allem Fans von 80er-Jahre-Kampfsportfilmen ansprechen soll (bei Amazon Prime Video ansehen).

Der zweite bekannte Name beim WWE-Tryout ist Aigle Blanc. Blanc gehört ebenfalls zum Stammkader der wXw und konnte sich dort bereits den World-Tag-Team-Title an der Seite von Senza Volto (ebenfalls aus Frankreich) sichern. Bei den Damen konnte sich Stephanie Maze aus Nürnberg unter Beweis stellen. Maze war an der Seite von Tarkan Aslan Mixed-Tag-Team-Champion bei GWF und zusammen mit Fast Time Moodo aus Leipzig zweifache wxw World Tag Team Champion bei.

Der amtierende GWF-Champion und frühere wxw-Unified-World-Wrestling-Champion Peter Tihanyi aus Ungarn, war ebenfalls zum Tryout eingeladen, musste jedoch verletzungsbedingt aussetzen. Zu den weiteren Wrestlern, die bei den Tryouts dabei waren, gehören:

Vor allem Man Like DeReis soll laut Fightful einen sehr guten Eindruck bei den WWE-Verantwortlichen gemacht haben.

Die Teilnahme am Tryout sichert noch keinen Vertrag bei der WWE. Allerdings ist die Einladung bereits ein Zeichen, dass man unter den zahlreichen Wrestlern in ganz Europa bereits in den Fokus der größten Wrestling-Liga der Welt gerückt ist. So war Ilja Dragunov beim Tryout 2018 und landete danach mit dem Umweg über WWE NXT UK und NXT im aktuellen RAW-Kader.

