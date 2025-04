Auf diesen brutalen Netflix-Film habe ich Jahre gewartet – jetzt ist er endlich da

Der brutale Action-Kracher Havoc ist endlich auf Netflix erschienen. Auf den Film von Regisseur Gareth Evans (The Raid) habe ich schon einige Jahre gewartet. Ganz oben könnt ihr euch den offiziellen Trailer zum düsteren Cop-Streifen mit Tom Hardy anschauen.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Endlich bei Netflix: Action-Kracher Havoc

Seit dem Erfolg von The Raid 1 im Jahr 2011 verfolge ich die filmische Vita von Regisseur Gareth Evans aufmerksam, der sich spätestens mit The Raid 2 ein Denkmal gesetzt hat. Nun ist nach sieben Jahren endlich ein neuer Film von Evans auf Netflix erschienen: Havoc.

„Havoc“ im Stream Streaming-Start: 25.04.2025

Genre: Action, Krimi, Thriller

FSK: Ab 16 Jahren

In dem blutigen Streifen prügelt sich Tom Hardy (Venom 3: The Last Dance) durch die düstere Unterwelt – und mehr muss man vermutlich gar nicht wissen. Wer allerdings mehr sehen will, für denjenigen haben wir ganz oben den Trailer eingebunden.

Für mich sind Evans Filme die perfekte Abendunterhaltung. Richtige Auf-die-Fresse-Filme bei der vor allem die handgemachte Action und die Gewaltspitzen im Vordergrund stehen. Die Geschichte ist da nur Nebensache. Insofern wundert mich auch nicht, dass die internationale Presse Havoc recht unterschiedlich einschätzt.

Havoc: Geile Action, aber schwache Handlung

Derzeit sind 67 Prozent aller Reviews zum brutalen Netflix-Film positiv. Kein herausragender Wert, aber auch nicht schlecht. Entsprechend weit liegen auch die einzelnen Pressestimmen auseinander. Manche sprechen vom besten Actionfilm seit Jahren und andere kritisieren das schwache Drehbuch (Quelle: Rotten Tomatoes).

Aber wie gesagt: Für mich ist bei dieser Art Film nur wichtig, dass es ordentlich knallt und in dieser Hinsicht haut Havoc gut rein. Der Film ist zwar kein Überflieger wie The Raid 2, der inzwischen zu den besten Actionfilmen aller Zeiten gezählt wird, aber nach großen Flops wie The Electric State ist das hier endlich mal wieder ein Netflix-Film, der meine Erwartungen voll erfüllt.

Es wird also spannend, zu sehen sein, wie das Action-Fest bei Publikum abschneidet. Aktuell gibt es noch keinen User-Score. Ich bin mir aber jetzt schon sicher, dass der Film sich übers Wochenende an die Spitze der Netflix-Charts setzen wird.

