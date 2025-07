Auf diesen Horrorfilm freue ich mich 2025 am meisten – der erste Trailer sieht schon richtig stark aus

Der grausame Killer aus The Black Phone ist zurück und diesmal ist er noch unheimlicher.

Erster Trailer zu The Black Phone 2 ist da

Ende des Jahres erscheint die Fortsetzung zum Horror-Hit The Black Phone in den Kinos. Damit feiert auch Ethan Hawke als bösartiger Greifer sein Comeback. Wie das möglich ist, zeigt euch der erste Trailer zu The Black Phone 2, den wir euch ganz oben eingebunden haben.

Während die erste Geschichte um den sadistischen Kindesentführer nur ein paar übernatürliche Elemente enthielt, geht der zweite Teil von Regisseur Scott Derrickson (Doctor Strange) nun ganz offenbar All-in und präsentiert seine ganz eigene Interpretation von A Nightmare on Elm Street. In der offiziellen Synopsis heißt es nur:

Vor vier Jahren tötete der 13-jährige Finn seinen Entführer, entkam und wurde zum einzigen Überlebenden des Greifers. Aber das wahre Böse übersteigt den Tod... und das Telefon klingelt wieder.

Dementsprechend terrorisiert der Killer die Kids nun auch in ihren Träumen. Ein Konzept, das vor allem bei den Fans des Vorgängers ziemlich gut ankommt. So die Reaktionen und Kommentare auf den ersten Trailer fast durchweg positiv. So schreibt ein YouTuber-User: Das fühlt sich an wie eine Mischung aus „Sinister“ und „Nightmare on Elm Street“, und ich bin voll dabei!

Ob The Black Phone 2 die hohen Erwartungen auch einhalten kann, das wird sich am 16. Oktober 2025 zeigen, wenn der Horrorfilm in den deutschen Kinos startet. Der Vorgänger war jedenfalls ein kommerzieller Mega-Hit. Bei einem Budget von ungefähr 18 Millionen US-Dollar spielte das Original mehr als 161 Millionen US-Dollar wieder ein. Da war eine Fortsetzung natürlich naheliegend.

Mein Halloween-Highlight 2025 Ich hab The Black Phone damals im Kino gesehen und fand den Streifen richtig gut. Eine Fortsetzung habe ich allerdings nicht gebraucht. Zumindest bis jetzt, denn der Trailer fixt mich mit seiner Freddy-Krueger-Idee dann doch an. Insofern wird der zweite Teil wohl der Grund sein, warum ich an Halloween ins Kino gehe. Daniel Boldt

