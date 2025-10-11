Auf Netflix und Amazon Prime Video streamen: Die 23 besten Horrorfilme sind auch 2025 echte Top-Hits

Horror, der unter die Haut geht: Wir stellen euch die besten Horrorschocker auf Netflix und Amazon im Jahr 2025 vor.
Ich stelle euch hier die 23 besten Horrorfilme auf den Streaming-Plattformen Netflix und Amazon vor, die ihr, mit ein paar Ausnahmen, für wenig Geld kaufen könnt – die aber absolut fantastisch sind. Von Klassikern bis hin zu ausgewählten Geheimtipps: Hier ist für jedes Halloween etwas dabei.
Die besten Amazon-Horrorfilme 2025: Insidious
Ein Klassiker: Must-See für Geister-Horror-Fans, ganz besonders der erste Teil.
Die besten Netflix-Horrorfilme 2025: Get Out
Falls ihr Get Out noch nicht kennt, ist er ein Must-See!
Die besten Amazon-Horrorfilme 2025: Talk To Me
Einer der neueren Filme in dieser Sammlung – und er ist nicht nur originell, sondern richtig bestialisch.
Die besten Netflix-Horrorfilme 2025: Signs – Zeichen
Signs – Zeichen ist zwar schon etwas älter, hat aber nichts von seinem Sci-Fi-Horror verloren. Ein toller Klassiker!
Die besten Amazon-Horrorfilme 2025: Der Babadook
Horror-Fans müssen Der Babadook gesehen haben – ein australisches Horror-Juwel.
Die besten Netflix-Horrorfilme 2025: ES
ES erzählt eine verstörende Geschichte über Angst und Freundschaft. Die neuen Filme sind grandios, aber auch das Original-Duo aus den 80ern solltet ihr euch bei Gelegenheit einmal anschauen.
Die besten Amazon-Horrorfilme 2025: The Shining
The Shining ist der Horrorklassiker schlechthin. Wer diesen Film noch nicht gesehen hat, weiß jetzt, was heute noch zutun ist.
Die besten Netflix-Horrorfilme 2025: Veronica
Veronica entfachte einen Netflix-Hype, kurz nachdem es erschienen ist; gerechtfertigt? Seht selbst, wenn ihr euch traut.
Die besten Amazon-Horrorfilme 2025: Late Night with the Devil
Late Night with the Devil ist ein absolut origineller Horrorfilm, bei dem etwas sehr Böses eine Late-Night-Show heimsucht.
Seht euch Late Night with the Devil auf Amazon Prime Video an.
Die besten Netflix-Horrorfilme 2025: Das Spiel
Brillante Stephen-King-Verfilmung auf Netflix: Ansehen oder das Buch lesen!
Die besten Amazon-Horrorfilme 2025: Halloween
Ein Klassiker des Grauens.
Die besten Netflix-Horrorfilme 2025: The Haunting Of Hill House
Beste Horror-Serie? The Haunting of Hill House ist perfekt für jene Abende, an denen ihr keinen ganzen Film schafft. Zudem ist im Oktober 2022 Haunting of Bly Manor erschienen, eine weitere Serie der Macher.
Seht euch die erste Folge von Spuk im Hill House auf Netflix an.
Die besten Amazon-Horrorfilme 2025: Auslöschung
In Auslöschung untersucht ein Gruppe von Soldatinnen eine geheimnisvolle Blase auf der Erde, hinter der sich eine veränderte Welt verbirgt. Bis zum 15. Oktober 2025 ist der Film noch im Prime-Abo.
Die besten Netflix-Horrorfilme 2025: The Ritual
In The Ritual entdeckt eine Gruppe von Wanderern ein böses Geheimnis im Wald. Das Buch ist auch fantastisch!
Die besten Amazon-Horrorfilme 2025: Funny Games
Brutal und sadistisch: Michael Hanekes Funny Games wird euch so schnell nicht wieder loslassen; kaum ein Film ist derart sadistisch und unangenehm und … genial.
Die besten Amazon-Horrorfilme 2025: Amityville Horror
Original oder Remake: The Amityville Horror ist und bleibt grandios, ganz besonders in der originalen Version. Perfekt für einen bewölkten, regnerischen Nachmittag.
Kostet etwas – ist aber fantastisch: The Cell
Horrorfilme bekommen keine Oscars? The Cell gewann einen Oscar für die verrückten Kostüme und das ist nicht das Einzige, was Horrorfans hier genießen werden. Tipp!
Kostet etwas – ist aber fantastisch: Sinister
Klassiker: Sinister ist ein Muss für alle Horrorfans, die diesen düsteren Film noch nicht kennen.
Kostet etwas – ist aber fantastisch: Hereditary
Einer der besten Horrorfilme der letzten Jahre: Hereditary ist ein relativ neuer Höhepunkt im Geisterhorror-Genre, und ihr werdet den ersten Schockmoment nicht kommen sehen.
Kostet etwas – ist aber fantastisch: Jacob's Ladder – In der Gewalt des Jenseits
Ein absoluter Klassiker: Jacobs Ladder ist die Inspiration für das gesamte Silent-Hill-Franchise gewesen.
Kostet etwas – ist aber fantastisch: Katakomben
Klaustrophobischer Albtraum: Katakomben ist einer der gruseligsten Horrorfilme da draußen, wenn ihr den Stil der Shaky-Cam mögt.
Kostet etwas – ist aber fantastisch: Cube
Cube ist faszinierend in vielerlei Dingen: Was ist der Cube? Warum wurde er gebaut? Und warum muss sich eine Gruppe von Menschen durch das tödliche Labyrinth des Cubes schlagen? Große Empfehlung.