Auf Netflix und Amazon Prime Video streamen: Die 23 besten Horrorfilme sind auch 2025 echte Top-Hits

Die besten Horrorfilme, die ihr 2025 auf Amazon Prime und Netflix streamen könnt.

Horror, der unter die Haut geht: Wir stellen euch die besten Horrorschocker auf Netflix und Amazon im Jahr 2025 vor.

Ich stelle euch hier die 23 besten Horrorfilme auf den Streaming-Plattformen Netflix und Amazon vor, die ihr, mit ein paar Ausnahmen, für wenig Geld kaufen könnt – die aber absolut fantastisch sind. Von Klassikern bis hin zu ausgewählten Geheimtipps: Hier ist für jedes Halloween etwas dabei.