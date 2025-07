Aufpassen bei Amazon-Deal: Geniale Serie gibt es auch gratis auf YouTube

Diese geniale Serie ist die perfekte Alternative für Fans von Gravity Falls und Adventure Time – und jetzt ist sie sogar im Angebot.

Wer Serien wie Gravity Falls liebt, der muss auch Hinter der Gartenmauer (OT: Over the Garden Wall) kennen. Die Cartoon-Network-Serie ist zwar schon gut ein Jahrzehnt alt, ist hierzulande aber trotzdem furchtbar unbekannt. Dabei gehört die Mini-Serie zu den bestbewerteten Serien laut IMDb und lässt im Ranking sogar Black Mirror, Ted Lasso oder auch Peaky Blinders hinter sich (Quelle: IMDb).

Die Serie handelt von zwei jungen Brüdern, Wirt und Greg, die sich auf dem Weg nach Hause im Wald verirrt haben. Auf ihrer Reise zurück begegnen sie allerlei seltsamen Gestalten und düsteren Kreaturen – aber auch neuen Freunden.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zu Animationsserie ansehen:

98 % aller Zuschauer lieben die geniale Serie

Auch wenn der niedliche Look es zunächst nicht vermuten lässt: Hinter der Gartenmauer richtet sich nicht zwangsläufig an Kinder. Die Darstellung und Themen der Serie sind ungewöhnlich finster für eine Cartoon-Network-Serie. Auch der makabere Humor richtet sich eher an ein erwachsenes Publikum.

Auf Review-Seiten wie Rotten Tomatoes schneidet Hinter der Gartenmauer herausragend gut ab. Dort sind 94 Prozent aller Pressestimmen positiv. So bezeichnet Vanity Fair die Serie als eine kunstvolle Fantasie für alle Altersgruppen, während die Los Angeles Times die Mini-Serie für ihre märchenhafte Wehmut lobt. Der User-Wert kratzt mit 98 Prozent Zufriedenheit sogar am Perfect Score (Quelle: Rotten Tomatoes).

Hier könnt ihr Hinter der Gartenmauer schauen

Prime-Kunden können Hinter der Gartenmauer derzeit für 4,99 Euro digital erwerben (auf Amazon ansehen). Der reguläre Preis für die 10 Folgen beläuft sich auf 18,99 Euro. Bei Interesse solltet ihr euch also beeilen. Alternativ könnt ihr die Serie aber auch kostenlos über den offiziellen YouTube-Channel von Cartoon Network Deutschland schauen (Link zum Video).