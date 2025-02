Aufschrei bei ARD und ZDF: Dreiste Streaming-Strategie von ProSiebenSat.1 sorgt für Eklat

Die ProSiebenSat1. Media SE zeigt über den hauseigenen Streaming-Dienst Joyn neuerdings auch Inhalte von ARD und ZDF. Diese Einbindung der Mediatheken ist aber offenbar ohne Zustimmung der öffentlich-rechtlichen Sender erfolgt. Schmückt sich das Unternehmen mit fremden Federn?

Joyn krallt sich alle Inhalte von ARD und ZDF

Der Kampf um Zuschauer ist für deutsche Sender brutal und gerade im Wettbewerb mit Giganten wie Netflix und Amazon Prime Video sind offenbar auch unfaire Methoden erlaubt. So kommt es, dass Kunden von Streaming-Anbieter Joyn neuerdings auch direkten Zugriff auf die Inhalte von ARD und ZDF haben. Wer zum Beispiel den neuesten Tatort sehen will, der muss das also nicht mehr über die jeweiligen Mediatheken machen.

Der Knackpunkt: ARD und ZDF haben dieser Einbindung bei Joyn nicht zugestimmt. Die ProSiebenSat.1 Media SE spricht in diesem Zusammenhang zwar lediglich von einem Beta-Testing, aber ein Sprecher der ARD sagt dazu:

Zu dieser Testphase gibt es kein Einvernehmen und wir bereiten derzeit unser weiteres Vorgehen vor. (Quelle. DWDL

Klingt also ganz so, als könnt es demnächst zwischen den öffentlich-rechtlichen Sendern und dem privaten Medienunternehmen zum Knall kommen.

Die Ironie daran: ARD und ZDF haben sich erst vor Kurzem mit der ProSiebenSat.1 Media SE darauf verständigt, gewisse Inhalte zu teilen (Quelle: DWDL). Nun haben Joyn-Nutzer aber direkten Zugang zu beiden Mediatheken – also auch zu allen Inhalten und das entspricht nicht der Abmachung.

ProSieben und Amazon haben Kooperation

Die ProSiebenSat.1 Media SE hat sich im Kampf um Zuschauer mit Amazon zusammengetan. Gemeinsam mit Amazon Prime Video holt das Unternehmen unter anderem Fernseh-Legende Stromberg zurück. So soll in diesem Jahr ein neuer Kinofilm mit Schauspieler Christoph Maria Herbst erscheinen.

