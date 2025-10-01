Aus aktuellem Anlass: RTL ändert heute das Programm für eine TV-Legende

Eine TV-Legende übernimmt die Prime-Time bei RTL.

RTL räumt kurzfristig den Sendeplatz heute um 20:15 Uhr frei, damit Entertainer Stefan Raab den Prime-Time-Slot für seine neue Show „Die Stefan Raab Show“ bekommt. Dafür muss die Clip-Sendung „Lachen, Zittern, Jubeln“ weichen.

RTL setzt alles auf „Die Stefan Raab Show“

Mit „Die Stefan Raab Show“ präsentiert RTL zur Prime-Time eine Sendung, die sich vor allem mit aktuellen und gesellschaftsrelevanten Themen auseinandersetzt und damit an TV Total erinnert. Es ist ein weiterer Versuch von Privatsender RTL und TV-Legende Stefan Raab den geneigten Fernsehzuschauer an den Bildschirm zu fesseln.

RTL selbst beschreibt die Show folgendermaßen:

Mit einer Mischung aus Humor, Scharfsinn und Entertainment bietet Stefan Raab spannende Geschichten, pointierte Meinungen und überraschende Perspektiven.

Wer die neue Show verpasst oder generell keine Lust auf lineares Fernsehen hat, der kann die Folgen auch über RTL+ nachholen. Die ersten beiden Folgen stehen sogar schon zur Verfügung und beschäftigen sich mit Bodybuilding und der deutsch-türkischen Freundschaft (hier gehts direkt zu den Folgen). In der ersten Folge ist unter anderem Bodybuilder Markus Rühl bei Raab zu Gast.

Wichtig: Die Folgen stehen nicht nur kostenlos zur Verfügung, sondern lassen sich auch ohne Anmeldung streamen. Ein Abo bei RTL+ ist also nicht nötig.

Nach der Streaming-Pleite zurück ins TV

Die Partnerschaft zwischen RTL und Raab hat ein turbulentes Jahr hinter sich und mittlerweile ist klar: Der Plan Raabs Formate als Lockmittel zu benutzen, um den Streamingdienst RTL+ attraktiver zu machen, hat nicht funktioniert. Daher fand vor einigen Monaten ein Umdenken bei dem Sender statt, weshalb Raab und seine Shows nun doch wieder im klassischen Fernsehen zu sehen sind.

Ob Raabs neueste Kreation „Die Stefan Raab Show“ sich langfristig durchsetzen kann, muss sich noch zeigen.

