Aus aktuellem Anlass: ZDF nimmt den größten Star aus dem Programm

Der größte Star des ZDF nimmt sich dieses Jahr eine Auszeit.

ZDF-Zuschauer, die sich dieses Jahr schon auf die Helene Fischer Show gefreut haben, schauen zu Weihnachten in die Röhre. 2025 wird es keine neue Show geben, da die beliebte Sängerin eine Babypause einlegt. Stattdessen präsentiert der Sender einen neuen Film als Ersatz: Weihnachten im Olymp.

Weihnachtsfilm ersetzt Helene Fischer Show

Die Helene Fischer Show gehört seit 2011 zum festen Weihnachtsprogramm des ZDFs und hat sich für viele Zuschauer zu einer festen Tradition entwickelt. Lediglich 2021 und 2022 fand die Show aufgrund der Coronapandemie nicht statt. Auch dieses Jahr wird es keine neue Ausgabe geben, der Grund ist familiärer Natur. Die Sängerin hat im August 2025 ihr zweites Kind zur Welt gebracht und nimmt sich dementsprechend eine Auszeit (Quelle: t-online).

Das ZDF füllt die dadurch entstandene Lücke am ersten Weihnachtsfeiertag mit einem neuen Spielfilm: Weihnachten im Olymp. Der Fernsehfilm handelt von einer Gruppe Menschen, die sich auf schicksalhafte Weise am Heiligabend im verlassenen Kaufhaus Olymp treffen.

Der Film gehört zur Reihe des ZDF-Herzkinos und wird am 25. Dezember um 20:15 Uhr erstmals im Free-TV ausgestrahlt. Alternativ können interessierte Filmfans das Werk aber auch schon ab dem 15. November 2025 über die ZDF-Mediathek kostenlos abrufen.

Babypause kostet das ZDF hohe Quoten

Das diesjährige Wegbrechen der gut dreistündigen Musiksendung ist für das ZDF ein herber Schlag, da die Helene Fischer Show ein Millionenpublikum anzieht und somit hohe Einschaltquoten über die Feiertage garantiert. Fischer selbst ist durch ihre Popularität und mediale Präsenz zu einem Aushängeschild des Senders geworden – auf das treue Zuschauer in diesem Jahr verzichten müssen.