Aus Valhalla und Mirage gelernt: Ubisoft findet bei AC Shadows das richtige Maß

Ubisoft hat bei Assassin’s Creed in den letzten Jahren viel herumexperimentiert, was die Länge der Kampagne anging – von gigantischen Kloppern wie Valhalla bis hin zu dem deutlich reduzierten Erlebnis in Mirage. Mit Assassin’s Creed Shadows verspricht der Publisher nun, eine goldene Mitte gefunden zu haben.

Assassin’s Creed Shadows: Ubisoft verrät Länge der Kampagne

In einem Interview mit dem Gaming-Insider Genki hat Jonathan Dumont, Creative Director von Assassin’s Creed Shadows, verraten, dass Spieler bei regulärer Spielweise eine Kampagne von rund 30 bis 40 Stunden erwarten dürfen. Wer dagegen absolut alles einsammeln und sämtliche Missionen bewältigen will, sollte mit etwas über 80 Stunden rechnen.

Damit würde sich Assassin’s Creed Shadows ungefähr an der Länge der Kampagne des Vorgängers Origins orientieren – passenderweise soll die Open World ebenfalls eine vergleichbare Größe haben.

Im Vergleich dazu hatte die Hauptstory von Assassin’s Creed Mirage laut der Website Howlongtobeat eine durchschnittliche Länge von rund 16 Stunden. Assassin’s Creed Odyssey dagegen verlangte Spielern mindestens 45 Stunden ab, während Valhalla ganze 61 Stunden in Anspruch nahm, was für viele Spieler schlicht zu viel sein dürfte, da dies keine einzige Nebenmission umfasst.

30 bis 40 Stunden für die Hauptstory von Assassin’s Creed Shadows sollte dagegen hoffentlich die Mehrheit der Spieler zufriedenstellen – nicht zu kurz, aber auch nicht so lang, dass die meisten nie bis ins Endgame vordringen.

Ubisoft will auf Assassin’s-Creed-Fans hören

Neben der Kampagnenlänge hat Dumont in seinem Interview auch noch ein paar andere Elemente des Spiels angeteasert – darunter zum Beispiel, dass Ubisoft über die Option New Game Plus nachdenkt. Je nach Feedback aus der Community sei der Publisher bereit, diesen und möglicherweise andere Modi hinzuzufügen.

Obwohl Assassin’s Creed Shadows offiziell noch nicht erschienen ist, geistern dennoch schon schwere Spoiler online herum. Ubisoft warnt Fans davor, sich den Spielspaß noch vor dem Release zu verderben:

