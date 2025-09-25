Avatar 3: Disney zeigt neuen Trailer und er sieht umwerfend aus

Disney zeigt neue Szenen aus Avatar 3.

Update vom 25. September: Disney hat einen neuen Trailer für Avatar: Fire and Ash veröffentlicht, der mehr von dem Konflikt zwischen Na'vi und Menschen zeigt. Ihr könnt euch die bildgewaltigen Szenen direkt oben ansehen.

Mein Kommentar zum ersten Trailer:

Noch dieses Jahr im Dezember erscheint Avatar: Fire and Ash. Während einer Pressevorführung zu Fantastic Four First Steps (zur GIGA-Review) durfte ich auch einen ersten Blick auf James Camerons nächsten Sci-Fi-Hit werfen. Ich will ganz ehrlich sein: Wegen der Story gehe ich nichts ins Kino.

Erster Trailer für Avatar 3: Daran kann ich mich erinnern

Um fair zu bleiben: Der Trailer war etwa zwei Minuten lang, ich habe ihn nur einmal geschaut und habe gleich danach zwei Stunden lang Marvel-Action mit den Fantastic Four verfolgt. Was jetzt folgt, sind also meine groben Erinnerungen zum ersten Trailer für Avatar 3:

Ich erinnere mich noch daran, dass die Familie des Hauptcharakters mit Ballons fliegt (eventuell waren das auch Tiere). Gleichzeitig durfte ich auch einen Blick auf die neuen Feuer-Na'vi werfen, die in der Nähe eines Vulcans leben. Anders als die Wasser-Na'vi aus dem letzten Film sind die noch wesentlich aggressiver und scheinen es auch auf einen Konflikt mit Jake Sully (den Namen musste ich gerade googeln) anzulegen. Die neue Antagonistin ist eine solche Feuer-Na'vi, die sich von der Natur-Religion der übrigen Einwohner Pandoras abgewendet hat.

Auch die Menschen sind wieder mit dabei und führen eine Armee aus Booten und Fluggeräten ins Feld. Tatsächlich freue ich mich darauf, zu sehen, wie die drei Fraktionen miteinander umgehen werden. Jake Sully vertritt wieder eine diplomatische Haltung, die diesmal allerdings nichts bringt, da im Trailer bereits Kämpfe zwischen Na'vi gezeigt werden.

Ich schaue Avatar nicht wegen der Story

Der letzte Avatar-Film ist jetzt knapp drei Jahre alt, der erste sogar fast 16 Jahre. Ich habe beide Filme gerne im Kino geschaut und gerade erst den Trailer gesehen, doch die Charaktere und die Hintergrundgeschichte wollen in meinem Kopf einfach nicht haften bleiben. Ich schaue diese Filme nicht, weil mich die Geschichte besonders interessiert, sondern weil sie einfach umwerfend aussehen.

Auch im Trailer für Avatar 3 waren wieder bildgewaltige Szenen, bei denen ich einfach Lust bekomme, ins Kino zu gehen. James Cameron kann mich nicht dazu bringen, mir zu merken, wie diese Leute heißen, aber er bringt mich ziemlich sicher auch dieses Jahr wieder ins Kino.