Avatar: Dreharbeiten des Serienfinales vor Start von Staffel 2 beendet

Die erste Staffel der Live-Action-Adaption von „Avatar – Der Herr der Elemente“ ist auf gemischte Resonanz gestoßen, war aber ein großer Erfolg für Netflix. Staffel 2 und 3 wurden direkt zusammen angekündigt und sollen die gesamte Geschichte der Vorlage erzählen. Die Dreharbeiten des Finales sind jetzt abgeschlossen. Wie es mit der Serie weitergeht und welche bekannten Gesichter in den neuen Folgen auftauchen werden, lest ihr hier.

Dreharbeiten des Finales beendet

Nun wurden auch die Dreharbeiten zu Staffel 3 und somit dem Serienfinale von „Avatar: The Last Airbender“ offiziell beendet – und das noch vor dem Release der zweiten Staffel. Damit ist die gesamte Live-Action-Adaption abgedreht und befindet sich jetzt in der Postproduktion.

Nach dem Erfolg der ersten Staffel wurden die Dreharbeiten für die Staffeln 2 und 3 direkt hintereinander durchgeführt. Während Fans auf die Veröffentlichung von Staffel 2 warten, ist das Finale bereits im Kasten (Quelle: Netflix). Drehbuchautorin und Executive Producer Christine Boylan sagt zum Ende der Arbeiten:

„Als wir mit der Arbeit an Staffel 2 begannen, haben wir drei Kräfte gebündelt: Aufrichtigkeit, Hoffnung und Freude. Und nun, fast drei Jahre später, schließen wir die Produktion mit einem unglaublich talentierten und engagierten Team ab, das diese Ideale erfüllt und sogar übertroffen hat.“ Christine Boylan via Netflix Tudum

Schon im Mai 2025 gab das Team hinter der Netflix-Serie in einem kurzen Video das offizielle Drehende von Staffel 2 und den gleichzeitigen Produktionsstart der dritten Staffel bekannt.

Wann erscheint Avatar Staffel 2?

Trotz abgeschlossener Dreharbeiten für die Staffeln 2 und 3 hält sich Netflix mit einem konkreten Veröffentlichungsdatum weiterhin zurück. Ein Release der zweiten Staffel wird derzeit frühestens für das Frühjahr 2026 erwartet.

Schauspieler der neuen Folgen

Netflix hat die neuen Gesichter für Staffel 2 und 3 bekanntgegeben:

Neue Schauspieler in Staffel 2

Terry Chen : Bekannt aus „Lucky Star“, „Jessica Jones“ und „House of Cards“. Er spielt die Rolle des Jeong Jeong .

: Bekannt aus „Lucky Star“, „Jessica Jones“ und „House of Cards“. Er spielt die Rolle des . Dolly De Leon : Bekannt aus „Triangle of Sadness“, „Between the Temples“ und „Ghostlight“. Sie spielt die Rolle von Lo und Li .

: Bekannt aus „Triangle of Sadness“, „Between the Temples“ und „Ghostlight“. Sie spielt die Rolle von . Lily Gao : Bekannt aus „Blue Sun Palace“, „Twisted Metal“ und „Slip“. Sie spielt die Rolle der Ursa .

: Bekannt aus „Blue Sun Palace“, „Twisted Metal“ und „Slip“. Sie spielt die Rolle der . Madison Hu : Bekannt aus „The Brothers Sun“ und „Boogeyman“. Sie spielt die Rolle der Fei .

: Bekannt aus „The Brothers Sun“ und „Boogeyman“. Sie spielt die Rolle der . Dichen Lachman: Bekannt aus „Severance“, „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“ und „Planet der Affen: New Kingdom“. Sie spielt die Rolle der Yangchen.

Neue Schauspieler in Staffel 3

Jon Jon Briones : Bekannt aus „Ratched“, „American Horror Story“ und „American Crime Story“. Er spielt die Rolle des Piandao .

: Bekannt aus „Ratched“, „American Horror Story“ und „American Crime Story“. Er spielt die Rolle des . Tantoo Cardinal : Bekannt aus „Der mit dem Wolf tanzt“, „Wind River“ und „Killers of the Flower Moon“. Sie spielt die Rolle der Hama.

Weitere neue Gesichter

Chin Han als Long Feng

Hoa Xuande als Professor Zei

Justin Chien als Erdkönig Kuei

Amanda Zhou als Joo Dee

Crystal Yu als Poppy Beifong

Kelemete Misipeka als der Brocken

Lourdes Faberes als General Sung

Schauspielerin von Toph bekannt gegeben

Im Rahmen der „Geeked Week 24“ hat Netflix die Schauspielerin für Toph Beifong bekannt gegeben. Die toughe, blinde Erdbändigerin wird von Miya Cech verkörpert, die zuvor schon als Jugenddarstellerin die Hauptrollen in „Marvelous and the Black Hole“ und „American Girl: Corinne Tan“ übernommen hat. Aang, Katara und Sokka werden in Staffel 2 auf Toph stoßen und sie zu einem festen Mitglied von Team Avatar machen. Wie die ausführenden Produzenten, Jabbar Raisani und Christine Boylan, erklären, soll Cech die perfekte Besetzung für Toph darstellen (Quelle: Netflix):

„Wir schauen uns die Bewerbungen getrennt an, und nach unzähligen Aufzeichnungen hatten wir beide die gleiche Reaktion ... Miya ist unser Toph! Miya ist eine brillante Schauspielerin, die es versteht, den sarkastischen Sinn für Humor, die Sturheit und die Verletzlichkeit von Toph Beifong präzise auszubalancieren.“ Netflix

Staffel 2 und 3 offiziell angekündigt

Die erste Staffel der Live-Action-Adaption von „Avatar – Der Herr der Elemente“ war für Netflix ein Riesenerfolg. Und so hat Netflix nicht nur Avatar Staffel 2 bestätigt, sondern gleich auch offiziell eine dritte Staffel bestätigt (Quelle: Netflix).

„Die Fans auf der ganzen Welt haben ‚Avatar – Der Herr der Elemente‘ begeistert aufgenommen, was zu einer Verlängerung von zwei weiteren Staffeln führt. [...] Seit dem Netflix-Debüt der Serie am 22. Februar ist ‚Avatar – Der Herr der Elemente‘ mit 41,1 Millionen Zuschauern in den ersten 11 Tagen die meistgesehene englischsprachige Fernsehserie. Die Serie war in 76 Ländern auf Platz 1 und in 92 Ländern unter den Top 10.“

Eigentlich gäbe es auch genug Material für weitere Staffeln. So behandelt die erste Staffel der Neuauflage ungefähr das erste Buch „Wasser“ der Original-Serie (bei Amazon anschauen). Aber auch über die 3 Staffeln des Zeichentricks hinaus gibt es mittlerweile 7 Comic-Sammelbänder (bei Amazon anschauen) und einige Nebengeschichten, die die Abenteuer von Aang, Katara, Sokka, Toph, Prinz Zuko und der Welt des Avatars weitererzählen. Die möchte die Netflix-Adaption aber wohl nicht behandeln und beschränkt sich mit den 3 Staffeln nur auf die Trickfilm-Vorlage.

Gemischte Gefühle bei Live-Action-Adaption von Netflix

Die Live-Action-Adaptionen von Netflix haben unter Cartoon- und Anime-Fans kein hohes Ansehen. Aber auch viele Zuschauer, die die Originale nicht kennen, konnten nicht durch „Cowboy Bebop“ oder „Death Note“ in der Realfilm-Variante überzeugt werden. Doch erst kürzlich hat „One Piece“ bewiesen, dass es auch anders geht und man mithilfe des Schöpfers durchaus eine erfolgreiche Variation des bereits Bekannten erschaffen kann. Bei „Avatar – Der Herr der Elemente“ sind sich Fans und Kritiker uneins. Auch hier wurde versucht mit den Original-Erschaffern der ursprünglichen Cartoon-Serie eine Live-Action-Adaption zu verwirklichen. Dante DiMartino und Bryan Konietzko haben das Projekt jedoch aufgrund von kreativen Differenzen verlassen und arbeiten aktuell wieder an gleich zwei Fortführungen in Zeichentrickform (Quelle: Avatar News).

Die Bewertungen der ersten Staffel von Aangs „echten“ Abenteuern gehen weit auseinander (Quelle: Metacritic). Einerseits werden die visuellen Effekte, wuchtigen Kampfszenen und selbst einige Charakteranpassungen gelobt – auf der anderen Seite stehen unerfahrene Schauspieler und eine holprige Erzählgeschwindigkeit, welche dazu die Größe der Welt inkonsistent erscheinen lässt. Die deutsche Fassung kann dank des exzellenten Voice-Casts, der zum großen Teil aus den Sprechern der Originalserie besteht, nochmals auftrumpfen und vielleicht auch manch schauspielerisch nicht so gelungenen Dialog retten.