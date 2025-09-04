Avengers 5: Diese Marvel-Helden und Schurken sind offiziell dabei

Diese Helden und Schurken feiern in Avengers: Doomsday ihr Comeback.

Marvel hat in einem über fünf Stunden langen Stream den Cast für Avengers: Doomsday enthüllt (auf YouTube ansehen). Dafür wurde alle 13 Minuten ein neuer Stuhl plus Name enthüllt. Diese ungewöhnliche Aktion wurde schnell zu einem Internet-Phänomen. Mehr als 10 Millionen Menschen verfolgten den Stream allein über X (ehemals Twitter).

Marvel enthüllt den Cast von Avengers 5

Feststeht, der bisherige Cast ist nur ein Vorgeschmack und beinhaltet nicht alle Namen, die schlussendlich dabei sein werden. Der bisherige Cast für Avengers: Doomsday besteht aus folgenden Stars:

Paul Rudd als Ant-Man

Simu Liu als Shang-Chi

Tom Hiddleston als Loki

Lewis Pullman als Sentry

Florence Pugh als Yelena

Danny Ramirez als Falcon

Ian McKellen als Magneto

Sebastian Stan als Bucky

Winston Duke als M’Baku

Chris Hemsworth als Thor

Kelsey Grammer als Beast

James Marsden als Cyclops

Channing Tatum als Gambit

Wyatt Russell als U.S. Agent

Vanessa Kirby als Sue Storm

Rebecca Romijn als Mystique

Patrick Stewart als Professor X

Alan Cumming als Nightcrawler

Letitia Wright als Black Panther

Tenoch Huerta Mejia als Namor

Pedro Pascal als Reed Richards

Hannah John-Kamen als Ghost

Joseph Quinn als Johnny Storm

David Harbour als Red Guardian

Robert Downey Jr. als Doctor Doom

Ebon Moss-Bachrach als The Thing

Anthony Mackie als Captain America

Diese Marvel-Legenden feiern ihr Comeback

Während einige involvierte Schauspieler offensichtlich waren, wie zum Beispiel der Cast rund um Pedro Pascal und die Fantastic Four, sind auch einige Namen dabei, die für großes Erstaunen unter den Fans gesorgt haben. Darunter zum Beispiel Ian McKellen als Magneto und Patrick Stewart als Professor X. Besonders McKellen hatte mit dem Marvel-Univserum bereits vor Jahren abgeschlossen.

Überraschend ist in diesem Zusammenhang auch das Comeback von Rebecca Romijn als Mystique. Die Schauspielerin war zuletzt 2006 in dieser Rolle zu sehen. Vorausgesetzt, man zählt den kurzen Cameo-Gag in X-Men: First Class nicht dazu.

Für einige Verwirrung sorgte aber auch der Umstand, dass einige große Namen fehlen. Darunter Tom Holland als Spider-Man oder auch Mark Ruffalo als Hulk. Marvel hat aber bereits bestätigt, dass der Cast nicht vollständig ist. Darüber hinaus wird Avengers: Doomsday mit Sicherheit auch einige Überraschungen nicht vorab enthüllen. So geistert schon seit Ewigkeiten das Gerücht in Foren umher, dass Mission-Impossible-Star Tom Cruise als eine Iron-Man-Variante im Film auftreten könnte.