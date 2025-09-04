Avengers 5: Diese Marvel-Helden und Schurken sind offiziell dabei

Diese Helden und Schurken feiern in Avengers: Doomsday ihr Comeback.
Marvel hat in einem über fünf Stunden langen Stream den Cast für Avengers: Doomsday enthüllt (auf YouTube ansehen). Dafür wurde alle 13 Minuten ein neuer Stuhl plus Name enthüllt. Diese ungewöhnliche Aktion wurde schnell zu einem Internet-Phänomen. Mehr als 10 Millionen Menschen verfolgten den Stream allein über X (ehemals Twitter).
Marvel enthüllt den Cast von Avengers 5
Feststeht, der bisherige Cast ist nur ein Vorgeschmack und beinhaltet nicht alle Namen, die schlussendlich dabei sein werden. Der bisherige Cast für Avengers: Doomsday besteht aus folgenden Stars:
- Paul Rudd als Ant-Man
- Simu Liu als Shang-Chi
- Tom Hiddleston als Loki
- Lewis Pullman als Sentry
- Florence Pugh als Yelena
- Danny Ramirez als Falcon
- Ian McKellen als Magneto
- Sebastian Stan als Bucky
- Winston Duke als M’Baku
- Chris Hemsworth als Thor
- Kelsey Grammer als Beast
- James Marsden als Cyclops
- Channing Tatum als Gambit
- Wyatt Russell als U.S. Agent
- Vanessa Kirby als Sue Storm
- Rebecca Romijn als Mystique
- Patrick Stewart als Professor X
- Alan Cumming als Nightcrawler
- Letitia Wright als Black Panther
- Tenoch Huerta Mejia als Namor
- Pedro Pascal als Reed Richards
- Hannah John-Kamen als Ghost
- Joseph Quinn als Johnny Storm
- David Harbour als Red Guardian
- Robert Downey Jr. als Doctor Doom
- Ebon Moss-Bachrach als The Thing
- Anthony Mackie als Captain America
Diese Marvel-Legenden feiern ihr Comeback
Während einige involvierte Schauspieler offensichtlich waren, wie zum Beispiel der Cast rund um Pedro Pascal und die Fantastic Four, sind auch einige Namen dabei, die für großes Erstaunen unter den Fans gesorgt haben. Darunter zum Beispiel Ian McKellen als Magneto und Patrick Stewart als Professor X. Besonders McKellen hatte mit dem Marvel-Univserum bereits vor Jahren abgeschlossen.
Überraschend ist in diesem Zusammenhang auch das Comeback von Rebecca Romijn als Mystique. Die Schauspielerin war zuletzt 2006 in dieser Rolle zu sehen. Vorausgesetzt, man zählt den kurzen Cameo-Gag in X-Men: First Class nicht dazu.
Für einige Verwirrung sorgte aber auch der Umstand, dass einige große Namen fehlen. Darunter Tom Holland als Spider-Man oder auch Mark Ruffalo als Hulk. Marvel hat aber bereits bestätigt, dass der Cast nicht vollständig ist. Darüber hinaus wird Avengers: Doomsday mit Sicherheit auch einige Überraschungen nicht vorab enthüllen. So geistert schon seit Ewigkeiten das Gerücht in Foren umher, dass Mission-Impossible-Star Tom Cruise als eine Iron-Man-Variante im Film auftreten könnte.