„Bachelor in Paradise“ 2025: Wann kommt Folge 4?

Es geht los: Das Paradies öffnet erneut seine Pforten und gibt ehemaligen „Bachelor“- und „Bachelorette“-Kandidaten eine zweite Chance. Hier gibt es die wichtigsten Infos im Überblick.

Staffel 6 von „Bachelor in Paradise“ ist gestartet!

Der Start für die 6. Staffel „Bachelor in Paradise“ ist Dienstag, der 4. November 2025 exklusiv auf RTL+. Zum Auftakt zeigt der Sender eine Doppelfolge, sodass die Sendetermine wie folgt aussehen:

Folge Sendetermine 1 4. November 2025 2 4. November 2025 3 11. November 2025 4 18. November 2025 5 25. November 2025 6 2. Dezember 2025 7 9. Dezember 2025 8 16. Dezember 2025 9 23. Dezember 2025 10 30. Dezember 2025 11 6. Januar 2026

Erste Preview verspricht dramatische Augenblicke bei „Bachelor in Paradise“

Die erste Preview der Show offenbart, dass es neben heißen Flirts auch jede Menge Dramen geben wird. Im Paradies gibt es also nicht nur Sonnenschein, sondern auch Gewitterwolken!

Auch wenn es noch keine Einzelheiten gibt, ist klar, dass es zwischen einigen Kandidat*innen ordentlich krachen wird. Es bahnt sich also Ärger im Paradies an – zwischen welchen Kandidatinnen und Kandidaten die Fetzen fliegen, erfahrt ihr ab der kommenden Woche immer dienstags bei „Bachelor in Paradise“!

Schaut euch direkt hier die erste Preview an:

Diese Kandidatinnen sind 2025 bei „Bachelor in Paradise“ dabei

Diese Reality-Frauen nehmen an der neuen Staffel „Bachelor in Paradise“ teil:

© RTL/Frank Beer

Bachelorette Alter und Herkunft bekannt aus ... Viktoria (Vikki) 27 aus Sindelfingen „Die Bachelors 2025“ Judith 30 aus Köln „Bachelor 2021“ Larissa 31 aus Pfullingen „Die Bachelors 2024“ Michelle (Mimi) 31 aus Köln „Bachelor 2021“, „Bachelor in Paradise 2022“, „Temptation Island VIP 2023“ und weiteren Shows Nadia 27 aus Wuppertal „Die Bachelors 2024“ Jessica 28 aus Berlin „Die Bachelors 2024“ Janine-Christin 30 aus Norderstedt „Der Bachelor 2018“ Michelle 32 aus Duisburg „Die Bachelors 2025“ Kristina 32 aus Düsseldorf „Der Bachelor 2018“ Viviane (Vivi) 34 aus Verden/Aller „Die Bachelors 2025“ Larissa 32 aus Siegburg „Die Bachelors 2024“

Das sind die Männer bei „Bachelor in Paradise“ 2025

Und diese Männer wollen dieses Jahr bei „Bachelor in Paradise“ ihre große Liebe finden.

© RTL/Frank Beer

Bachelor Alter und Herkunft bekannt aus ... Benett 29 aus Dortmund „Die Bachelorette 2024“ David 35 aus Dubai „Bachelor 2023“ Ferry 30 aus Berlin „Die Bachelorette 2024“ Jan H. 34 aus Hannover „Die Bachelorette 2022“ Max 35 aus Stuttgart „Die Bachelorette 2021“ Markus 34 aus München „Die Bachelorette 2023“ und „Ex on the beach 2024“ Devin 29 aus Stadthagen „Die Bachelorette 2024“ Jan K. 35 aus Hamburg „Die Bachelorette 2024“ Mustafa 32 aus Hannover „Die Bachelorette 2024“ Erik 31 aus Berlin „Die Bachelorette 2024“ Lukas 31 aus Hamburg „Die Bachelorette 2022“, „Prominent getrennt 2024“ und weiteren Shows

Wieder mit dabei: Ur-Bachelor Paul Janke

© RTL/ Frank Beer

Für Fans der Reality-Show dürfte diese Rückkehr eine gute Nachricht sein: Die Bachelor-Legende Paul Janke ist wieder mit dabei! Wie gewohnt schlüpft der charismatische Ur-Bachelor in die Rolle des Barkeepers.

Er wird den Kandidatinnen und Kandidaten sicherlich nicht nur leckere Drinks servieren, sondern auch ein offenes Ohr für die kleineren und größeren Probleme im Paradies haben.

Das Konzept von „Bachelor in Paradise“

Das Konzept von „Bachelor in Paradise“ ist schnell erklärt: ausgewählte, ehemalige „Bachelor“- und „Bachelorette“-Kandidat*innen finden sich auf einer einsamen Insel zusammen und haben dort die zweite Chance, in einer Reality-Show ihre große Liebe zu finden. Es erwarten sie heiße Flirts, traumhafte Versuchungen und romantische Dates.

Woche für Woche müssen sich die Singles entscheiden, wen sie weiter kennenlernen möchten und wer von ihnen eine Rose bekommt. Wer keine Schnittblume abbekommt, muss die Show sofort verlassen. Während in einer Woche die Frauen wählen, sind in der kommenden Folge die Männer am Zug, sodass sich beide Geschlechter abwechseln.

Zudem gibt es immer wieder Nachzügler, die für frischen Wind in der Villa sorgen und die bisherigen Konstellationen durcheinanderbringen. Im Finale müssen sich die Singles dann entscheiden, ob sie die Show mit ihrem Schwarm verlassen wollen oder das Preisgeld von 10.000 Euro mit nach Hause nehmen.