  1. GIGA
  2. Entertainment
  3. Streaming und TV
  4. „Bachelor in Paradise“ 2025: Wann kommt Folge 6?

„Bachelor in Paradise“ 2025: Wann kommt Folge 6?

Josephine Jäger
Josephine Jäger,
4 min Lesezeit
Ex-Bachelor-Teilnehmer Paula Janke auf einer tropischen Insel mit dem "Bachelor in Paradise"-Logo.
© RTL / Frank Beer / Bildbearbeitung GIGA
Es geht los: Das Paradies öffnet erneut seine Pforten und gibt ehemaligen „Bachelor“- und „Bachelorette“-Kandidaten eine zweite Chance. Hier gibt es die wichtigsten Infos im Überblick.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Staffel 6 von „Bachelor in Paradise“ ist gestartet!
  2. 2.Erste Preview verspricht dramatische Augenblicke bei „Bachelor in Paradise“
  3. 3.Diese Kandidatinnen sind 2025 bei „Bachelor in Paradise“ dabei
  4. 4.Das sind die Männer bei „Bachelor in Paradise“ 2025
  5. 5.Wieder mit dabei: Ur-Bachelor Paul Janke
  6. 6.Das Konzept von „Bachelor in Paradise“

Staffel 6 von „Bachelor in Paradise“ ist gestartet!

Der Start für die 6. Staffel „Bachelor in Paradise“ ist Dienstag, der 4. November 2025 exklusiv auf RTL+. Zum Auftakt zeigt der Sender eine Doppelfolge, sodass die Sendetermine wie folgt aussehen:

Folge

Sendetermine

1

4. November 2025

2

4. November 2025

3

11. November 2025

4

18. November 2025

5

25. November 2025

6

2. Dezember 2025

7

9. Dezember 2025

8

16. Dezember 2025

9

23. Dezember 2025

10

30. Dezember 2025

11

6. Januar 2026

Zu „Bachelor in Paradise“ auf RTL+

Erste Preview verspricht dramatische Augenblicke bei „Bachelor in Paradise“

Die erste Preview der Show offenbart, dass es neben heißen Flirts auch jede Menge Dramen geben wird. Im Paradies gibt es also nicht nur Sonnenschein, sondern auch Gewitterwolken!

Auch wenn es noch keine Einzelheiten gibt, ist klar, dass es zwischen einigen Kandidat*innen ordentlich krachen wird. Es bahnt sich also Ärger im Paradies an – zwischen welchen Kandidatinnen und Kandidaten die Fetzen fliegen, erfahrt ihr ab der kommenden Woche immer dienstags bei „Bachelor in Paradise“!

Schaut euch direkt hier die erste Preview an:

Diese Kandidatinnen sind 2025 bei „Bachelor in Paradise“ dabei

Diese Reality-Frauen nehmen an der neuen Staffel „Bachelor in Paradise“ teil:

die Kandidatinnen von Bachelor in Paradise
© RTL/Frank Beer

Bachelorette

Alter und Herkunft

bekannt aus ...

Viktoria (Vikki)

27 aus Sindelfingen

„Die Bachelors 2025“

Judith

30 aus Köln

„Bachelor 2021“

Larissa

31 aus Pfullingen

„Die Bachelors 2024“

Michelle (Mimi)

31 aus Köln

„Bachelor 2021“, „Bachelor in Paradise 2022“, „Temptation Island VIP 2023“ und weiteren Shows

Nadia

27 aus Wuppertal

„Die Bachelors 2024“

Jessica

28 aus Berlin

„Die Bachelors 2024“

Janine-Christin

30 aus Norderstedt

„Der Bachelor 2018“

Michelle

32 aus Duisburg

„Die Bachelors 2025“

Kristina

32 aus Düsseldorf

„Der Bachelor 2018“

Viviane (Vivi)

34 aus Verden/Aller

„Die Bachelors 2025“

Larissa

32 aus Siegburg

„Die Bachelors 2024“

Das sind die Männer bei „Bachelor in Paradise“ 2025

Und diese Männer wollen dieses Jahr bei „Bachelor in Paradise“ ihre große Liebe finden.

Bachelor in Paradise Kanidaten
© RTL/Frank Beer

Bachelor

Alter und Herkunft

bekannt aus ...

Benett

29 aus Dortmund

„Die Bachelorette 2024“

David

35 aus Dubai

„Bachelor 2023“

Ferry

30 aus Berlin

„Die Bachelorette 2024“

Jan H.

34 aus Hannover

„Die Bachelorette 2022“

Max

35 aus Stuttgart

„Die Bachelorette 2021“

Markus

34 aus München

„Die Bachelorette 2023“ und „Ex on the beach 2024“

Devin

29 aus Stadthagen

„Die Bachelorette 2024“

Jan K.

35 aus Hamburg

„Die Bachelorette 2024“

Mustafa

32 aus Hannover

„Die Bachelorette 2024“

Erik

31 aus Berlin

„Die Bachelorette 2024“

Lukas

31 aus Hamburg

„Die Bachelorette 2022“, „Prominent getrennt 2024“ und weiteren Shows

Wieder mit dabei: Ur-Bachelor Paul Janke

Ur-Bachelor Paul Janke bei "Bachelor in Paradise" 2025
© RTL/ Frank Beer

Für Fans der Reality-Show dürfte diese Rückkehr eine gute Nachricht sein: Die Bachelor-Legende Paul Janke ist wieder mit dabei! Wie gewohnt schlüpft der charismatische Ur-Bachelor in die Rolle des Barkeepers.

Er wird den Kandidatinnen und Kandidaten sicherlich nicht nur leckere Drinks servieren, sondern auch ein offenes Ohr für die kleineren und größeren Probleme im Paradies haben.

Das Konzept von „Bachelor in Paradise“

Das Konzept von „Bachelor in Paradise“ ist schnell erklärt: ausgewählte, ehemalige „Bachelor“- und „Bachelorette“-Kandidat*innen finden sich auf einer einsamen Insel zusammen und haben dort die zweite Chance, in einer Reality-Show ihre große Liebe zu finden. Es erwarten sie heiße Flirts, traumhafte Versuchungen und romantische Dates.

Woche für Woche müssen sich die Singles entscheiden, wen sie weiter kennenlernen möchten und wer von ihnen eine Rose bekommt. Wer keine Schnittblume abbekommt, muss die Show sofort verlassen. Während in einer Woche die Frauen wählen, sind in der kommenden Folge die Männer am Zug, sodass sich beide Geschlechter abwechseln.

Zudem gibt es immer wieder Nachzügler, die für frischen Wind in der Villa sorgen und die bisherigen Konstellationen durcheinanderbringen. Im Finale müssen sich die Singles dann entscheiden, ob sie die Show mit ihrem Schwarm verlassen wollen oder das Preisgeld von 10.000 Euro mit nach Hause nehmen.

